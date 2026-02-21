México

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan detalló que sujetos desconocidos acudieron a su casa luego de que Manzo hizo señalamientos contra un diputado morenista

Guardar
La edil presentó una solicitud
La edil presentó una solicitud ante la Fiscalía de Michoacán para que se investigue a tres políticos morenistas. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, reveló que sujetos desconocidos acudieron a su domicilio días antes de que se registrara el asesinato de su esposo Carlos Manzo Rodríguez, esto como parte de una probable intimidación en su contra.

La edil aseguró que Manzo no había recibido amenazas en ningún momento de su carrera política pese a los constantes operativos que realizaba para detener a integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, detalló que fue hasta la realización de su última transmisión en vivo en redes sociales en la que hizo señalamientos contra el diputado Leonel Godoy Rangel que los intimidaron.

“Carlos (Manzo), en su actividad política, jamás había recibido un tipo de amenaza. Después de que él hace su pronunciamiento en contra de Leonel Godoy, que por cierto fue el último que hizo, a los pocos días fueron a intimidarnos a nuestra casa”, comentó a medios de comunicación este viernes 20 de febrero.

Sujetos con cascos permanecieron afuera de su casa días antes del asesinato

Carlos Manzo fue asesinado a
Carlos Manzo fue asesinado a balazos en la plaza principal del municipio cuando acudió a la velada por el Día de Muertos. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Quiroz informó que a pocos días de haberse pronunciado contra Godoy, sujetos desconocidos que portaban cascos acudieron a su domicilio y permanecieron varios minutos al exterior.

“(Sujetos desconocidos) Acudieron a nuestro domicilio por la noche a tocarnos a nuestra casa, con cascos puestos que nunca se quitaron, duraron rato afuera de nuestra casa y se retiraron. Fueron dos días seguidos”, comentó la edil.

Quiroz detalló que 15 días después de que los sujetos acudieron a su vivienda se registró el asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros el 1 de noviembre de 2025 cuando se encontraba en la plaza principal de Uruapan celebrando el Festival de las Velas.

Estas declaraciones las realizó luego de que la alcaldesa acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para solicitar a las autoridades que llamen a declarar tanto al diputado Leonel Godoy, como al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

De derecha a izquierda: Leonel
De derecha a izquierda: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. (Foto: Facebook/Grecia Quiroz)

Alcaldesa entregó videos para que se investigue la línea política en el caso de Manzo

Aunque se trata de la primera ocasión en la que Grecia Quiroz habla sobre la intimidación que vivió junto a Carlos Manzo antes de ser asesinado, detalló que la Fiscalía del Estado ya tenía conocimiento de los hechos desde que se registró el crimen.

“Esto lo vengo mencionando ahora, pero la Fiscalía lo sabe desde el segundo o tercer día que asesinaron a Carlos (…) El fiscal (Carlos Torres Piña) ya tiene fechas en el que acudieron a nuestro domicilio, no es algo nuevo, pero para la Fiscalía era un tema que cuando me vinieron a cuestionar que si Carlos había recibido algún tipo de amenaza, pues yo hice estos comentarios, entonces yo creo que por eso se tuvo que haber investigado esa línea política", acusó.

Un altar honra al alcalde
Un altar honra al alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el viernes 21 de noviembre, 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La alcaldesa de Uruapan acudió este martes a la Fiscalía del Estado a rendir su declaración y entregar 11 videos para que se investigue a los tres políticos morenistas por el caso de Manzo.

No se trata de la primera ocasión en la que ha exigido que se les investigue a estos políticos, ya que incluso lo ha hecho durante reuniones con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanMichoacánIntimidaciónCJNGNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero: usuarios reportan incendio cerca del Metro Indios Verdes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Andrea Chávez anuncia que será mamá y comparte fotografía: “Regamos la tierra que pisamos”

La senadora de Morena confirmó la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales

Andrea Chávez anuncia que será

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

El joven expresó su entusiasmo por estas nuevas experiencias juntos y destacó el apoyo incondicional que siempre recibe de su mamá

Hijo de Erika Buenfil se

Así fue la primera reunión de Therians en Ciudad Universitaria

Jóvenes universitarios se dieron cita en la explanada de las Islas de CU para el primer encuentro de esta comunidad en la UNAM

Así fue la primera reunión

Morena acumula polémicas: Cuauhtémoc Blanco fue captado en restaurante donde los precios superan los 4 mil pesos

El legislador habría acudido a un lujoso restaurante en Jardines del Pedregal, CDMX

Morena acumula polémicas: Cuauhtémoc Blanco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a elementos

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

Suman dos detenidos por ataque a balazos en parque de Guanajuato que dejó 8 menores de edad lesionados y 2 adultos muertos

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Erika Buenfil se

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Angélica Vale regresa a Juego de Voces 2026 y revela las primeras pistas de los artistas participarán

Antología, Las de la Intuición y más: este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que había

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México