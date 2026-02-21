Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

La edil presentó una solicitud ante la Fiscalía de Michoacán para que se investigue a tres políticos morenistas. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, reveló que sujetos desconocidos acudieron a su domicilio días antes de que se registrara el asesinato de su esposo Carlos Manzo Rodríguez, esto como parte de una probable intimidación en su contra.

La edil aseguró que Manzo no había recibido amenazas en ningún momento de su carrera política pese a los constantes operativos que realizaba para detener a integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, detalló que fue hasta la realización de su última transmisión en vivo en redes sociales en la que hizo señalamientos contra el diputado Leonel Godoy Rangel que los intimidaron.

“Carlos (Manzo), en su actividad política, jamás había recibido un tipo de amenaza. Después de que él hace su pronunciamiento en contra de Leonel Godoy, que por cierto fue el último que hizo, a los pocos días fueron a intimidarnos a nuestra casa”, comentó a medios de comunicación este viernes 20 de febrero.

Sujetos con cascos permanecieron afuera de su casa días antes del asesinato

Carlos Manzo fue asesinado a balazos en la plaza principal del municipio cuando acudió a la velada por el Día de Muertos. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Quiroz informó que a pocos días de haberse pronunciado contra Godoy, sujetos desconocidos que portaban cascos acudieron a su domicilio y permanecieron varios minutos al exterior.

“(Sujetos desconocidos) Acudieron a nuestro domicilio por la noche a tocarnos a nuestra casa, con cascos puestos que nunca se quitaron, duraron rato afuera de nuestra casa y se retiraron. Fueron dos días seguidos”, comentó la edil.

Quiroz detalló que 15 días después de que los sujetos acudieron a su vivienda se registró el asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros el 1 de noviembre de 2025 cuando se encontraba en la plaza principal de Uruapan celebrando el Festival de las Velas.

Estas declaraciones las realizó luego de que la alcaldesa acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para solicitar a las autoridades que llamen a declarar tanto al diputado Leonel Godoy, como al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

De derecha a izquierda: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. (Foto: Facebook/Grecia Quiroz)

Alcaldesa entregó videos para que se investigue la línea política en el caso de Manzo

Aunque se trata de la primera ocasión en la que Grecia Quiroz habla sobre la intimidación que vivió junto a Carlos Manzo antes de ser asesinado, detalló que la Fiscalía del Estado ya tenía conocimiento de los hechos desde que se registró el crimen.

“Esto lo vengo mencionando ahora, pero la Fiscalía lo sabe desde el segundo o tercer día que asesinaron a Carlos (…) El fiscal (Carlos Torres Piña) ya tiene fechas en el que acudieron a nuestro domicilio, no es algo nuevo, pero para la Fiscalía era un tema que cuando me vinieron a cuestionar que si Carlos había recibido algún tipo de amenaza, pues yo hice estos comentarios, entonces yo creo que por eso se tuvo que haber investigado esa línea política", acusó.

Un altar honra al alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el viernes 21 de noviembre, 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La alcaldesa de Uruapan acudió este martes a la Fiscalía del Estado a rendir su declaración y entregar 11 videos para que se investigue a los tres políticos morenistas por el caso de Manzo.

No se trata de la primera ocasión en la que ha exigido que se les investigue a estos políticos, ya que incluso lo ha hecho durante reuniones con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).