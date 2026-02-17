México

Grecia Quiroz presenta denuncia ante la Fiscalía de Michoacán para que se investigue a Nacho Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón

La edil aseguró que insistirá en que declaren por el asesinato de Carlos Manzo

Foto: Facebook / Grecia Quiroz
Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para que se investigue a personajes políticos tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, quien los señaló como presuntos responsables de lo que le sucediera.

La edil acudió este martes 17 de febrero a las instalaciones del Ministerio Público local para motivar que las autoridades requieran las declaraciones del diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

“Vine a presentar la denuncia puesto que me decían que no todo era un pronunciamiento hacia los actores políticos, ustedes saben que en vida Carlos (Manzo) denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, Leonel Godoy y al expresidente municipal Ignacio Campos Equihua", comentó la edil afuera de las instalaciones de la FGE.

Quiroz detalló que entregó pruebas a las autoridades para que puedan requerir las declaraciones correspondientes de cada uno de los políticos y se pueda indagar en esta línea las posibles causas del asesinato de Carlos Manzo.

“No voy a quitar el dedo del renglón”, aseguró la edil

(Foto: Facebook/Grecia Quiroz)
(Foto: Facebook/Grecia Quiroz)

La alcaldesa de Uruapan también hizo un llamado a Godoy, Campos y Morón para que declaren en la Fiscalía del Estado por el caso de Carlos Manzo, esto con el fin de esclarecer los hechos.

“Si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada qué temer, que vengan a dar la cara. Y esto es por un bien social, es un bien común, y ustedes están viendo que es una demanda que ya a cuatro meses, pues la verdad yo creo que ya es justo y necesario”, dijo ante medios.

También destacó las más de 15 detenciones realizadas por el asesinato de su esposo, entre los que se encuentran siete policías municipales que fungían como sus escoltas y que habrían entregado información a sicarios ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer el crimen.

Sin embargo, recalcó que la línea política en el caso también cobra importancia debido a los señalamientos que Manzo realizó cuando estaba vivo.

Un altar honra al alcalde
Un altar honra al alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el viernes 21 de noviembre, 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite (…) No voy a quitar el dedo del renglón y voy a seguir insistiendo en este tema hasta que la autoridad volteé a ver y se dé con la línea intelectual del homicidio de Carlos Manzo”, comentó la edil.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en la que Grecia Quiroz exige que estos políticos sean investigados, ya que sus llamados comenzaron tras su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, durante su primera reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

