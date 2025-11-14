Grecia Quiroz exige investigar a Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos tras asesinato de Carlos Manzo

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, exigió a las autoridades que se investigue, sin condicionamiento ni excepción, la posible responsabilidad de los políticos Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio (“Nacho”) Campos en el asesinato del presidente municipal.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves por la visita en Michoacán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), Omar García Harfuch, Grecia Quiroz reconoció el dolor y hartazgo que siente la sociedad local tras el asesinato de su esposo.

“No ha habido día que yo no he dejado de exigir justicia y no va a haber día que lo deje de hacer”, reiteró, enfatizando que la ciudadanía espera una investigación a fondo “clara, amplia y contundente”.

Grecia Quiroz en conferencia de prensa, habló del asesinato de su esposo Carlos Manzo y exigió que se investigue a tres políticos. (Captura de pantalla)

La alcaldesa de Uruapan subrayó que las autoridades no deben limitarse a detener al autor material, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, sino llegar hasta los autores intelectuales y políticos que pudieran estar detrás:

“Que yo necesito saber, que Uruapan necesita saber, que México necesita saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos. Porque bien sabemos que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero que específicamente a ciertos personajes”, precisó.

Cuestionada de forma directa por los nombres, la alcaldesa no titubeó: “Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas (transmisiones que hacía en redes sociales). Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. Ustedes… O sea, eso no es algo oculto. Ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas o que... acciones que en su momento ellos hicieron", dijo.

La presidenta municipal reiteró que el señalamiento de estos políticos fue “público y documentado”. Además, también aseguró que ha sido constante en pedir que la indagatoria incluya a todos los actores potenciales, sin importar poder ni filiación:

“Su hermano Juan (Manzo) lo dijo en una entrevista, que él exigía que se les investigara. Y de la misma manera lo he hecho yo.”

Además Quiroz advirtió que hubo otras amenazas en su contra y contra miembros del ayuntamiento, que comenzaron incluso antes de asumir el cargo.

¿Quiénes son los personajes señalados?

En la imagen Leonel Godoy junto a Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

Leonel Godoy Rangel: Con una trayectoria que incluye haber sido gobernador de Michoacán (2008-2012), diputado federal de Morena y líder de la izquierda local y nacional. Se ha mantenido como una figura de influencia y poder en la política estatal.

Raúl Morón (Foto: Twitter@raulmoronO)

Raúl Morón Orozco: Senador de la República, exalcalde de Morelia (2018-2021), líder en la estructura magisterial y figura relevante dentro de Morena. Destaca por su peso en la toma de decisiones y alianzas a nivel estatal y federal.

Nacho Campos. (Facebook)

Ignacio “Nacho” Campos: Exalcalde de Uruapan, exdiputado federal, identificado como adversario directo de Manzo en disputas municipales recientes y uno de los actores centrales en las pugnas de poder en el municipio.

Nacho Campos también fue señalado por Mauricio Cruz Solís, periodista local asesinado el año pasado. El propio alcalde Manzo advirtió en entrevista con Carmen Aristegui sobre la injerencia de personajes ligados a la administración previa de Campos, acusando específicamente a su cuñado, Jorge Tomás Ramírez Mora, alias “El Cholo” o “El Vitaminas”, de operar en redes del crimen organizado y de haber dejado instituciones de seguridad municipal en condiciones precarias.

Estos tres políticos, todos vinculados a Morena, han sido mencionados explícitamente tanto por Carlos Manzo en vida como por su familia, y ahora por la alcaldesa, como figuras cuya influencia y acciones ameritan una investigación formal dentro del caso.

El llamado de Grecia Quiroz no es aislado. Días antes, Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado y subsecretario de Gobierno de Michoacán, pidió agotar esta línea de investigación, el del móvil político.