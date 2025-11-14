México

Grecia Quiroz exige investigar a Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos tras asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa y viuda de Manzo señaló que su esposo los señaló reiteradas veces y que no era nada oculto

Guardar
Foto: Facebook / Grecia Quiroz
Foto: Facebook / Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, exigió a las autoridades que se investigue, sin condicionamiento ni excepción, la posible responsabilidad de los políticos Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio (“Nacho”) Campos en el asesinato del presidente municipal.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves por la visita en Michoacán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), Omar García Harfuch, Grecia Quiroz reconoció el dolor y hartazgo que siente la sociedad local tras el asesinato de su esposo.

“No ha habido día que yo no he dejado de exigir justicia y no va a haber día que lo deje de hacer”, reiteró, enfatizando que la ciudadanía espera una investigación a fondo “clara, amplia y contundente”.

Grecia Quiroz en conferencia de
Grecia Quiroz en conferencia de prensa, habló del asesinato de su esposo Carlos Manzo y exigió que se investigue a tres políticos. (Captura de pantalla)

La alcaldesa de Uruapan subrayó que las autoridades no deben limitarse a detener al autor material, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, sino llegar hasta los autores intelectuales y políticos que pudieran estar detrás:

“Que yo necesito saber, que Uruapan necesita saber, que México necesita saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos. Porque bien sabemos que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero que específicamente a ciertos personajes”, precisó.

Cuestionada de forma directa por los nombres, la alcaldesa no titubeó: “Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas (transmisiones que hacía en redes sociales). Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. Ustedes… O sea, eso no es algo oculto. Ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas o que... acciones que en su momento ellos hicieron", dijo.

La presidenta municipal reiteró que el señalamiento de estos políticos fue “público y documentado”. Además, también aseguró que ha sido constante en pedir que la indagatoria incluya a todos los actores potenciales, sin importar poder ni filiación:

“Su hermano Juan (Manzo) lo dijo en una entrevista, que él exigía que se les investigara. Y de la misma manera lo he hecho yo.”

Además Quiroz advirtió que hubo otras amenazas en su contra y contra miembros del ayuntamiento, que comenzaron incluso antes de asumir el cargo.

¿Quiénes son los personajes señalados?

En la imagen Leonel Godoy
En la imagen Leonel Godoy junto a Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

Leonel Godoy Rangel: Con una trayectoria que incluye haber sido gobernador de Michoacán (2008-2012), diputado federal de Morena y líder de la izquierda local y nacional. Se ha mantenido como una figura de influencia y poder en la política estatal.

Raúl Morón (Foto: Twitter@raulmoronO)
Raúl Morón (Foto: Twitter@raulmoronO)

Raúl Morón Orozco: Senador de la República, exalcalde de Morelia (2018-2021), líder en la estructura magisterial y figura relevante dentro de Morena. Destaca por su peso en la toma de decisiones y alianzas a nivel estatal y federal.

Nacho Campos. (Facebook)
Nacho Campos. (Facebook)

Ignacio “Nacho” Campos: Exalcalde de Uruapan, exdiputado federal, identificado como adversario directo de Manzo en disputas municipales recientes y uno de los actores centrales en las pugnas de poder en el municipio.

Nacho Campos también fue señalado por Mauricio Cruz Solís, periodista local asesinado el año pasado. El propio alcalde Manzo advirtió en entrevista con Carmen Aristegui sobre la injerencia de personajes ligados a la administración previa de Campos, acusando específicamente a su cuñado, Jorge Tomás Ramírez Mora, alias “El Cholo” o “El Vitaminas”, de operar en redes del crimen organizado y de haber dejado instituciones de seguridad municipal en condiciones precarias.

Estos tres políticos, todos vinculados a Morena, han sido mencionados explícitamente tanto por Carlos Manzo en vida como por su familia, y ahora por la alcaldesa, como figuras cuya influencia y acciones ameritan una investigación formal dentro del caso.

El llamado de Grecia Quiroz no es aislado. Días antes, Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado y subsecretario de Gobierno de Michoacán, pidió agotar esta línea de investigación, el del móvil político.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanLeonel GodoyRaúl MorónNacho Camposmexico-noticias

Más Noticias

Cierra temporalmente sede de la Cruz Roja en Mexicali tras atender a paciente contaminado con pesticida

El paciente fue atendido de emergencia tras acceder a las instalaciones declarando que había ingerido veneno para ratas involuntariamente

Cierra temporalmente sede de la

Tras revocación de visa, alcalde de San Luis Río Colorado asegura que no enfrenta ninguna investigación

César Iván Sandoval Gámez explicó cuál fue si situación luego de haber sido retenido en la garita de San Luis, Arizona

Tras revocación de visa, alcalde

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

CDMX: Detienen a presunto roba coches en la Cuauhtémoc y le aseguran más de 100 dosis de droga

El detenido estaría relacionado con el robo de un vehículo realizado el pasado 5 de noviembre

CDMX: Detienen a presunto roba

Reglamento de Tránsito del EDOMEX tendrá nuevas multas, ahora dependerá el historial de los conductores

El nuevo esquema de penalizaciones busca incentivar el pago voluntario y la educación vial

Reglamento de Tránsito del EDOMEX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a conductor de una

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal omite mencionar a

Christian Nodal omite mencionar a Ángela Aguilar en discurso tras ganar el Latin Grammy 2025

Qué significa la tendencia del conejo blanco en TikTok

Zootopia 2: arranca preventa de boletos para segunda parte de esta cinta animada

Esta es la razón por la que Junior H podría ir a la cárcel tras comparecer en la Fiscalía

Christian Nodal revela si su hija Inti estará presente en su boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe