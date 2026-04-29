Rosa Icela se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU

Rosa Icela Rodríguez | Presidencia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios mexicanos, por su presunta participación en una red de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses detallan que la investigación vincula a los acusados con la protección de líderes criminales y la facilitación del tráfico de drogas sintéticas, lo que representa uno de los señalamientos más amplios hechos por Washington contra funcionarios mexicanos en el contexto de la cooperación bilateral contra el narcotráfico.

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Entre los datos consignados en la acusación enviada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, se destaca que los funcionarios señalados habrían recibido miles de dólares a cambio de colaborar con el cártel, permitiendo que los integrantes de la organización cometieran actos de violencia sin consecuencias judiciales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, asegura que los ciudadanos “en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, merecen” este tipo de acciones judiciales.

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Funcionarios señalados y cargos específicos

Foto: Gobierno de Sinaloa.

La acusación federal, revelada este miércoles, incluye a servidores públicos de alto nivel en el gobierno de Sinaloa y sus cuerpos de seguridad, quienes habrían mantenido relaciones con el Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Se menciona a Enrique Inzunza Cazárez, actual senador y exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Milán, excomandante en la Policía Municipal de Culiacán.

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La mayoría enfrenta cargos de conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. En el caso de Valenzuela Milán, también se añaden delitos de secuestro con resultado de muerte.

Reunión en Palacio Nacional tras las acusaciones

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en su conferencia de prensa diaria, en Ciudad de México, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Diversos medios de comunicación han reportado que funcionarios como Rosa Icela han llegado a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, esto en el contexto de la reciente acusación contra el gobernador de Sinaloa.

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Aunque la funcionaria fue vista ingresando el inmueble, no habló con los medios de comunicación que le pidieron una entrevista. Se desconoce el motivo de la reunión de la secretaria con la presidenta.