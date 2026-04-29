México

Rosa Icela se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU

La titular de la Secretaría de Gobernación fue vista llegando al inmueble

Guardar
Rosa Icela Rodríguez afirmó que su reunión con Volker Türk fue positiva. | Presidencia
Rosa Icela Rodríguez | Presidencia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios mexicanos, por su presunta participación en una red de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses detallan que la investigación vincula a los acusados con la protección de líderes criminales y la facilitación del tráfico de drogas sintéticas, lo que representa uno de los señalamientos más amplios hechos por Washington contra funcionarios mexicanos en el contexto de la cooperación bilateral contra el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Entre los datos consignados en la acusación enviada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, se destaca que los funcionarios señalados habrían recibido miles de dólares a cambio de colaborar con el cártel, permitiendo que los integrantes de la organización cometieran actos de violencia sin consecuencias judiciales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, asegura que los ciudadanos “en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, merecen” este tipo de acciones judiciales.

PUBLICIDAD

Funcionarios señalados y cargos específicos

Foto: Gobierno de Sinaloa.
Foto: Gobierno de Sinaloa.

La acusación federal, revelada este miércoles, incluye a servidores públicos de alto nivel en el gobierno de Sinaloa y sus cuerpos de seguridad, quienes habrían mantenido relaciones con el Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Se menciona a Enrique Inzunza Cazárez, actual senador y exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Milán, excomandante en la Policía Municipal de Culiacán.

La mayoría enfrenta cargos de conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. En el caso de Valenzuela Milán, también se añaden delitos de secuestro con resultado de muerte.

Reunión en Palacio Nacional tras las acusaciones

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en su conferencia de prensa diaria, en Ciudad de México, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en su conferencia de prensa diaria, en Ciudad de México, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Diversos medios de comunicación han reportado que funcionarios como Rosa Icela han llegado a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, esto en el contexto de la reciente acusación contra el gobernador de Sinaloa.

Aunque la funcionaria fue vista ingresando el inmueble, no habló con los medios de comunicación que le pidieron una entrevista. Se desconoce el motivo de la reunión de la secretaria con la presidenta.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumRosa IcelaRubén Rocha MoyaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

Las condiciones estarán dominadas por altas temperaturas y radiación solar intensa en gran parte de la capital

Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves 30 de abril

Que un automóvil pueda circular o no este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves 30 de abril

Tráfico en CDMX: capitalinos pierden 184 horas al año al volante

La pérdida de más de una semana al año en el tráfico es resultado de un mal diseño urbano que, según especialistas, complicará la logística durante la justa mundialista

Tráfico en CDMX: capitalinos pierden 184 horas al año al volante

Personas en prisión preventiva podrán votar por magistraturas del TEPJF por primera vez

El INE indicó que la votación requiere, entre otros factores, recursos suficientes para personal especializado y capacitación

Personas en prisión preventiva podrán votar por magistraturas del TEPJF por primera vez

CNDH investiga posible tortura en Cereso de Sonora, encontraron personas con lesiones, en aislamiento y restricciones indebidas

Este hallazgo pone en cuestionamiento violaciones a derechos humanos en estos establecimientos

CNDH investiga posible tortura en Cereso de Sonora, encontraron personas con lesiones, en aislamiento y restricciones indebidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

La acusación que anticipó el abogado de “El Mayo” Zambada y hoy investiga EEUU

Rubén Rocha Moya rechaza categóricamente acusaciones de Estados Unidos de protección al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic