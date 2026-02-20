Niña de 10 años que dio positivo a fentanilo en Puebla fue por administración de medicamentos, asegura FGE

La menor fue ingresada al hospital tras consumir tamales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis menores de edad fueron ingresados al Hospital General de Huauchinango por una presunta intoxicación alimentaria, una de ellas una niña de 10 años dio positivo a fentanilo tras la ingesta de tamales, lo que generó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara investigaciones en el caso.

El 19 de febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla indicó que la razón por la que la menor de edad dio positivo a barbitúricos, metadona y fentanilo es debido a su tiempo de permanencia en el hospital y el tratamiento que se le brindó.

“Se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas, lo que generó el positivo en la prueba”, se puede leer en el reporte de la Fiscalía de Puebla.

La institución detalló que los hechos fueron registrados el 14 de febrero, fecha en la que fue iniciada una carpeta de investigación por lesiones culposas. El mismo día personal médico corroboró que la niña de 10 años articulaba sus palabras de manera coherente, no presentaba daños neurológicos y se le diagnosticó intoxicación y crisis convulsa.

Revisan muestras de orina y de tamales

Cabe resaltar que además de las revisiones a la menor, elementos de la Fiscalía estatal tomaron muestra de alimentos y de orina de los otros menores y adultos que comieron los tamales para poder determinar si había más indicios de consumo de sustancias.

Los resultados de las pruebas toxicológicas a las muestras de orina derivaron en respuestas negativas al abuso de drogas, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

Asimismo, las muestras de tamales siguen bajo análisis especializados para poder identificar el posible origen de la composición, aunque las autoridades agregaron que se trata de alimentos de una composición compleja.

Parte del reporte de la Fiscalía estatal (FGE Puebla)

Claudia Sheinbaum asegura que se investigará el caso

Fue el mismo 19 de febrero que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el tema durante su conferencia matutina. La titular del Ejecutivo pidió al Gabinete de Seguridad y a la Secretaría de Salud indagar si se trataba del opioide.

“Hay que averiguar si realmente fue fentanilo, segundo, cómo llegó a este alimento, y tercero, las investigaciones que tengan que proceder por el asunto", fueron parte de las declaraciones de la mandataria.

Fue el 17 de febrero que la Secretaría de Salud de Puebla informó que fueron un total de siete menores de edad atendidos, de los cuales seis fueron estabilizados y dados de alta, además de que una niña de 10 años quedó bajo revisión médica luego de que los estudios toxicológicos arrojaron un resultado positivo a fentanilo.