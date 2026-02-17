México

Operativa Barredora estaría detrás del triple homicidio en el bar Sala de Despacho de Puebla

La fiscal de la entidad aseguró que las averiguaciones continúan

En diferentes ocasiones han sido reportadas acciones del grupo delictivo (Infobae México/Jovani Pérez)

El ataque armado que dejó la muerte de tres personas en el bar Sala de Despacho, en Lomas de Angelópolis de Puebla habría sido efectuado por el grupo criminal denominado Operativo Barredora y/o La Barredora, según compartió la encargada de la Fiscalía estatal.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, comentó los hechos el 17 de febrero durante una entrevista con el Sistema de Información y Comunicación (SICOM) de Puebla.

“Nos pusieron a disposición a cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad. Estamos recabando sus entrevistas y llevamos avances importantes para determinar qué fue lo que sucedió y cuál fue el modus operandi. Puedo adelantarte que fue parte del grupo de La Barredora quienes realizaron este ataque“, fueron parte de las declaraciones de la funcionaria.

Posteriormente, la fiscal añadió que las averiguaciones continúan y que no puede confirmar si los ahora detenidos estarían relacionados con la estructura criminal.

Idamis Pastor Betancourt, titular de la FGE de Puebla (Especial)

“Estamos en las indagatorias todavía, no te podría decir que tengan relación con este grupo”, agregó.

Niegan autoridades datos compartidos por La Barredora

Cabe destacar que durante el 16 de febrero circuló en redes sociales un video atribuido a La Barredora en el que son acusados funcionarios que estarían coludidos con un grupo delictivo.

Ante esta situación la Secretaría de Seguridad estatal compartió un informe en el que asegura que lo expresado en el material corresponde a actos para desinformar.

“En relación a un video que circula en redes sociales, en el que se formulan señalamientos sin sustento en contra de autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública precisa que dicho material tiene como propósito generar desinformación y confusión entre la población”.

(Secretaría de Seguridad Puebla)

El ataque armado en Sala de Despacho

Durante la madrugada del 14 de febrero pasado fue registrado un ataque armado en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el municipio de Puebla, que dejó tres personas muertas y cinco más heridas.

La Fiscalía de Puebla informó que en el lugar fue hallada una camioneta blanca Mercedes Benz y al interior de la misma había dos cuerpos pertenecientes a un hombre y a una mujer, mientras que un tercer cuerpo perteneciente a un masculino estaba a un lado de la unidad.

Ninguno de los cuerpos fue hallado con signos de vida, según confirmaron paramédicos que acudieron al sitio. Además, en el sitio también había cinco personas que presentaron lesiones por arma de fuego, razón por la que fueron llevadas a un hospital.

Tres personas fueron asesinadas la noche de este viernes en el bar "Sala de Despecho" en Puebla, autoridades indicaron que tenían varias semanas siguiendo sus pasos Foto: Especial y Maps

El mismo 14 de febrero la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla condenó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, quien cursó la licenciatura en Psicología y fue asesinada la madrugada de ese día.

