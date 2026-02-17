México

¿Tamales con fentanilo? Siete niños se intoxican tras comer en puesto de Huauchinango, Puebla

La Fiscalía y autoridades sanitarias analizan muestras para determinar cómo ocurrió la contaminación

Al menos siete menores resultaron intoxicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 14 de febrero, el Hospital General de Huauchinango en Puebla recibió a siete niños con síntomas de intoxicación, lo que activó el protocolo de emergencia “código naranja”.

Los menores, identificados como Yamilet (2 años), Kenia (5), Abigail (6), Raúl (8), Teodoro (9), Cristina (10) y Diana (11), presentaron vómito, deshidratación, desorientación y, en el caso más grave, convulsiones.

Menor dio positivo a fentanilo

De acuerdo con la información de medios locales, Cristina, de 10 años, permanece hospitalizada bajo estricta vigilancia médica tras dar positivo a fentanilo en los estudios toxicológicos realizados. Los otros seis menores fueron estabilizados y dados de alta el mismo día, aunque continúan bajo observación domiciliaria.

Una menor de edad dio positivo a fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información, fue la mañana del sábado cuando los siete menores consumieron tamales y atole en un puesto local de la colonia El Potro, en la Primera Cerrada.

Algunos reportes periodísticos señalan que los menores serían miembros de una misma familia, mientras que otras señalan que sólo convivieron en el mismo sitio y consumieron el alimento juntos.

Tras la intoxicación, familiares de los menores y vecinos notificaron a las autoridades, quienes acudieron al lugar y suspendieron la venta de tamales. Personal sanitario y de seguridad municipal y estatal decomisó los productos y aseguró muestras para análisis. El Sol de Puebla reportó que parte de la mercancía ya estaba caducada.

Las autoridades sanitarias informaron que no se descartan otras posibles causas de intoxicación.

El área de salud municipal y la Jurisdicción Sanitaria de Huauchinango llevan a cabo diligencias para descartar negligencia, contaminación accidental o algún acto intencional en la cadena de comercialización.

Las autoridades ya analizan las muestras para determinar las causas de intoxicación. (Imagen ilustrativa Infobae. )

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. De acuerdo con Proceso, la indagatoria incluye tanto la preparación, distribución y venta del producto, como la posible manipulación externa de los alimentos.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención ni imputación formal contra alguna persona. El propietario del puesto de tamales acudió al hospital para saber el estado de salud de los menores.

El caso ha generado inquietud en Huauchinango y en el estado de Puebla por el riesgo sanitario que representa la posible presencia de fentanilo.

El fentanilo es un opioide sintético de uso médico para tratar dolores intensos, principalmente en pacientes con cáncer o en procedimientos quirúrgicos. Fuera del control clínico, representa un alto riesgo debido a su potencia: puede ser hasta cien veces más fuerte que la morfina y una mínima cantidad puede provocar intoxicación grave o la muerte por sobredosis.

