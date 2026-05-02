México

Ana Miriam Ramos Villarreal es nombrada alcaldesa sustituta de Culiacán: perfil, trayectoria y retos

La exsíndica procuradora asume la presidencia municipal tras aprobación del Cabildo

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Ana Miriam Ramos Villareal, Alcaldesa Sustituta de Culiacán, de pie en una oficina con blazer blanco. Bandera de México y escudo de Culiacán al fondo.
Ana Miriam Ramos Villareal, Alcaldesa Sustituta de Culiacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, regidores y regidoras del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por mayoría la designación de Ana Miriam Ramos Villarreal como presidenta municipal sustituta, tras la salida del alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

La ahora edil se desempeñaba como síndica procuradora, cargo desde el cual encabezaba tareas clave de fiscalización interna y vigilancia del uso de los recursos públicos.

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La decisión del Cabildo marca un relevo institucional en la capital sinaloense, en un contexto complejo para el alcalde con licencia, en el que las autoridades locales, encabezadas por Ramos Villarreal, han subrayado la necesidad de dar continuidad a la administración municipal y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Ramos Villarreal asume el encargo con el compromiso de mantener la estabilidad administrativa y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

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Perfil de la alcaldesa sustituta

Infografía sobre Ana Miriam Ramos Villareal. Incluye su retrato, gráficos de su carrera en banca y gobierno, y texto descriptivo de sus cargos.
Ana Miriam Ramos Villareal, con una sólida trayectoria en banca y finanzas, asume el cargo de alcaldesa sustituta de Culiacán, aportando su experiencia a la gestión pública municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con su currículum público, la nueva alcaldesa sustituta es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Univer del Pacífico y cuenta con formación complementaria en áreas como sector financiero, ética bursátil, ciberseguridad, prevención de lavado de dinero y certificación en ventas. Su perfil combina experiencia en la iniciativa privada con una trayectoria reciente en el servicio público.

Entre 2013 y 2022, Ramos Villarreal desarrolló su carrera profesional en el sector bancario y financiero, donde adquirió experiencia en atención al cliente y gestión crediticia. Inició en funciones operativas como caja general y recepción de pagos, para posteriormente integrarse al área de crédito automotriz, donde se desempeñó como ejecutiva encargada de financiamiento.

Más adelante, ocupó el cargo de ejecutiva de banca personal, enfocándose en la captación, atención y seguimiento de clientes. Su experiencia le permitió consolidar habilidades en el manejo de productos financieros, así como en la construcción de relaciones comerciales.

En 2017 se incorporó a Banca Afirme como ejecutiva PyME, posición que mantuvo hasta 2022. Durante este periodo, estuvo vinculada a la gestión comercial de productos financieros dirigidos a pequeñas y medianas empresas, así como a procesos de atracción de clientes y colocación de crédito empresarial, lo que fortaleció su conocimiento del sector productivo.

Experiencia gubernamental

Ceremonia de toma de protesta de Ana Miriam Ramos Villareal, quien se venía desempeñando como síndica municipal, es la alcaldesa sustituta de Culiacán.

Su incursión en la administración pública comenzó en julio de 2022, poco después de la llegada de Juan de Dios Gámez Mendívil a la presidencia municipal. En ese momento fue nombrada directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán, desde donde participó en la gestión del capital humano y en la implementación de políticas administrativas internas.

Para el periodo 2024-2025, fue designada síndica procuradora del Ayuntamiento, una posición estratégica que implica la supervisión del ejercicio del gasto público, la contraloría social y la vigilancia de la legalidad en la actuación de los servidores públicos. Este rol la colocó como una figura clave en materia de transparencia y rendición de cuentas dentro del gobierno municipal.

Con su nombramiento como alcaldesa sustituta, Ramos Villarreal enfrenta el reto de conducir la administración en una etapa de transición política por al menos 10 días que podría prolongarse hasta por seis meses. Entre sus principales desafíos se encuentran garantizar la continuidad de los programas municipales, mantener la gobernabilidad y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones locales, tomando en cuenta las acusaciones que pesan contra el alcalde saliente.

En sus primeras declaraciones, la presidenta municipal sustituta ha señalado que ejercerá su responsabilidad con independencia y apego a la legalidad, destacando la importancia de que cada funcionario cumpla con el encargo conferido.

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