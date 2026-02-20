México

CDMX anuncia el primer “Gran Baile Bridgerton”: esra es la fecha, horario y costos

Un evento que hará que los asistentes se sientan como parte de una de las series más famosas

Guardar
Baile al estilo Bridgerton en
Baile al estilo Bridgerton en CDMX. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Para los amantes de los bailes de época con un ambiente romántico, sofisticado y con mucho encanto, la Ciudad de México será la encargada de presentar el Primer Gran Baile Bridgerton.

Un evento que hará que los asistentes se sientan como parte de una de las series más famosas de Netflix, siendo ellos los protagonistas de su propia temporada, y por qué no formando parte de una de las familias más escandalosas de la élite londinense.

La popularidad de esta producción televisiva se ha visto reflejada a lo largo de los años, con el lanzamiento de cada entrega, donde el público se ha deleitado con todas las historias de amor protagonizadas por los hermanos Bridgerton.

Fecha y horario del Primer Gran Baile Bridgerton

Para los interesados en pertenecer al primer baile al estilo Bridgerton, y tener la posibilidad de convertirse en el diamante de la temporada, la cita será el próximo 2 de mayo en un castillo ubicado en un salón de fiestas ubicado en Av. Sur 12 #387, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

Este lugar cuenta con toda la infraestructura para brindarle a los participantes, un momento inolvidable, sacado de una película romántica.

El evento abrirá sus puertas en punto de las 19:00 horas, pero el encanto terminará a las 23:00 horas, cuando los asistentes entusiasmados por ser parte del próximo panfleto de Lady Whistledown deberán regresar a casa.

Bridgerton (Cr. Liam Daniel/Netflix ©
Bridgerton (Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025)

Precio de la entrada

La experiencia para las personas que deseen participar tendrá un rango de precios, dependiendo del paquete que se quiera adquirir por medio de Boletia:

  • Mesa general: mil 150 pesos
  • Mesa VIP: mil 600 pesos
  • Mesa de Reyes: mil 800

La diferencia entre cada boleto es la ubicación de la mesa dentro del lugar, el menú y las actividades están incluidas para todos los asistentes.

Cada una de las personas podrá disfrutar de una cena formal de cuatro tiempos, que contempla una ensalada, pasta, lomo de cerdo y un postre sorpresa, esto se llevará a cabo previo al comienzo del baile.

Durante la degustación se presentará un espectáculo de caballeros con música en vivo, así como un show de luces y para cerrar comenzarán las melodías para que todos los presentes llenen la pista con sus parejas.

El código de vestimenta tiene tres opciones que se deben tomar en cuenta. La primera es inspirada en los años 1800, donde el estilo imperio y los corsés son lo que más destaca, seguido de un atuendo elegante influenciado por un look de fantasía donde las capas y los antifaces son los protagonistas. La última opción es una estética formal como un vestido de gala o un traje sastre.

Temas Relacionados

Bridgertonbaileevento CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Menopausia en México: estudio de la ONU revela brecha salarial de 30% y abandono laboral

La falta de políticas públicas y condiciones laborales incluyentes coloca a mujeres de entre 40 y 60 años en una situación de vulnerabilidad económica

Menopausia en México: estudio de

Colectivos piden a gobierno de México crear política nacional contra el alcoholismo, consumo genera casi 40 mil muertes al año

Advirtieron que el consumo de alcohol está asociado a diversos tipos de cáncer y genera un gasto anual de 552 mil mdp en costos sociales

Colectivos piden a gobierno de

Secretaría de Bienestar crea Comisión Nacional para atender plaga del gusano barrenador

La iniciativa contempla el uso de cientos de miles de trampas y participación activa de personal comunitario y técnico

Secretaría de Bienestar crea Comisión

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: continúa cerrada la circulación en carriles laterales de Anillo Periférico al Oriente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Casi dos décadas después, la cantautora colombiana se reencontrará con sus fans en uno de los sitios más icónicos de México

Shakira en el Zócalo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia extrema en Mexicali: cortan

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Cuántas personas tendría que reunir Shakira en el Zócalo de CDMX para romper el récord de Los Fabulosos Cadillacs

Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y hora

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

¿Indirecta para Óscar Burgos? Karla Panini publica mensaje sobre los Therian y desata controversia en redes

DEPORTES

La Catalina revela que estuvo

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana