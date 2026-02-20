CDMX anuncia el primer “Gran Baile Bridgerton”: esra es la fecha, horario y costos

Baile al estilo Bridgerton en CDMX. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Para los amantes de los bailes de época con un ambiente romántico, sofisticado y con mucho encanto, la Ciudad de México será la encargada de presentar el Primer Gran Baile Bridgerton.

Un evento que hará que los asistentes se sientan como parte de una de las series más famosas de Netflix, siendo ellos los protagonistas de su propia temporada, y por qué no formando parte de una de las familias más escandalosas de la élite londinense.

La popularidad de esta producción televisiva se ha visto reflejada a lo largo de los años, con el lanzamiento de cada entrega, donde el público se ha deleitado con todas las historias de amor protagonizadas por los hermanos Bridgerton.

Fecha y horario del Primer Gran Baile Bridgerton

Para los interesados en pertenecer al primer baile al estilo Bridgerton, y tener la posibilidad de convertirse en el diamante de la temporada, la cita será el próximo 2 de mayo en un castillo ubicado en un salón de fiestas ubicado en Av. Sur 12 #387, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

Este lugar cuenta con toda la infraestructura para brindarle a los participantes, un momento inolvidable, sacado de una película romántica.

El evento abrirá sus puertas en punto de las 19:00 horas, pero el encanto terminará a las 23:00 horas, cuando los asistentes entusiasmados por ser parte del próximo panfleto de Lady Whistledown deberán regresar a casa.

Bridgerton (Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025)

Precio de la entrada

La experiencia para las personas que deseen participar tendrá un rango de precios, dependiendo del paquete que se quiera adquirir por medio de Boletia:

Mesa general: mil 150 pesos

Mesa VIP: mil 600 pesos

Mesa de Reyes: mil 800

La diferencia entre cada boleto es la ubicación de la mesa dentro del lugar, el menú y las actividades están incluidas para todos los asistentes.

Cada una de las personas podrá disfrutar de una cena formal de cuatro tiempos, que contempla una ensalada, pasta, lomo de cerdo y un postre sorpresa, esto se llevará a cabo previo al comienzo del baile.

Durante la degustación se presentará un espectáculo de caballeros con música en vivo, así como un show de luces y para cerrar comenzarán las melodías para que todos los presentes llenen la pista con sus parejas.

El código de vestimenta tiene tres opciones que se deben tomar en cuenta. La primera es inspirada en los años 1800, donde el estilo imperio y los corsés son lo que más destaca, seguido de un atuendo elegante influenciado por un look de fantasía donde las capas y los antifaces son los protagonistas. La última opción es una estética formal como un vestido de gala o un traje sastre.