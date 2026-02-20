Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y hora

La estrella colombiana se presentará por segunda ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México casi 20 años después. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

¡Los rumores eran ciertos! Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, así lo dio a conocer la propia estrella colombiana a través de sus redes sociales.

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir", contó emocionada en su cuenta de Instagram.

La intérprete decidió realizar una presentación gratis como una muestra de agradecimiento al público mexicano, no solo por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera, sino por el impulso que le dieron en su reciente gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Shakira en el escenario del Estadio GNP Seguros. (Cortesía)

“Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho", continuó.

Cabe recordar que la estrella pop rompió un récord en México al ofrecer 12 conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, esto como parte de su última gira.

¿Cuándo y a qué hora?

De acuerdo con la información que compartió la cantante en sus redes sociales, la presentación en vivo se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo en la explanada de la Plaza de la Constitución y arrancará en punto de las 20:00 horas (centro de México).

La cantante ofreció su primer show gratis en el Zócalo en 2007. (Foto: X)

Posible setlist

La famosa cantante no reveló si cantará las mismas canciones que en su espectáculo “Las Mujeres Ya No Lloran”, pero de ser así, estos son los temas que podría interpretar:

‘La Fuerte’ ‘Girl Like Me’ ‘Las de la Intuición’ ‘Estoy Aquí’ ‘Empire’ / ‘Inevitable’ ‘Te Felicito’ / ‘TQG’ ‘Don’t Bother’ ‘Acróstico’ ‘Copa Vacía’ ‘La Bicicleta’ ‘La Tortura’ ‘Hips Don’t Lie’ ‘Chantaje’ Monotonía ’Addicted To You’ ‘Loca’ ‘Soltera’ ‘Cómo, Dónde y Cuándo’ ‘Última’ ‘Ojos Así’ ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ ‘Antología’ ‘Poem To A Horse’ ‘Objection (Tango)’ ‘Whenever, Wherever’ ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ ‘She Wolf’ ’Bzra Music Sessions, Vol. 53’

Además, existe la posibilidad de que cuente con invitados especiales. Por ejemplo, en algunas presentaciones en CDMX cantó con Fuerza Regida el tema “El Jeje”, con Belinda “Día de enero” y con Danna Paola “Soltera”.