El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Ya hay fecha para que 'El viaje de Chihiro' inicie su recorrido en los diferentes cines de México para un reestreno por sus 25 años. Foto: Archivo/Infobae México.

La película animada ganadora del Premio Oscar en el 2003 en la categoría ‘Mejor Cinta Animada’, ‘El Viaje de Chihiro’, tendrá un reestreno en salas de cine en México.

Lo anterior fue confirmado por las diferentes cadenas principales de cine en el país. quienes señalaron que nuevamente será exhibida en pantalla grande.

Detallaron que la razón por la cual será nuevamente lanzada en salas de cine de México será por el 25 aniversario de la película, dirigida por Hayao Miyazaki.

Chihiro y sus amigos del mundo fantástico estarán nuevamente en salas de cine en México para este mes de febrero. Las cadenas cinematográficas dieron a conocer la fecha en que volverá a la pantalla grande.

La fecha de reestreno en cines de México de 'El Viaje de Chihiro' será el jueves 19 de febrero. Foto: Facebook/Cinemex.

De acuerdo con lo indicado por una de las cadenas de cine, ‘El Viaje de Chihiro’ estará nuevamente en salas de cine en México para un reestreno por sus 25 años a partir de este jueves 19 de febrero.

Cabe destacar que los boletos de preventa ya están disponibles para todo el público fan de esta cinta, del anime y de las historias de Studio Ghibli.

Es importante consultar el cine de preferencia, así como ubicación y horarios para saber la disponibilidad de boletos para ‘El Viaje de Chihiro’.

¿De qué trata ‘El viaje de Chihiro’?

El viaje de Chihiro es una película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli.

La historia sigue a Chihiro, una niña de diez años que, al mudarse con sus padres, entra accidentalmente en un mundo mágico habitado por espíritus y criaturas fantásticas.

La historia sigue a Chihiro, una niña de diez años que, al mudarse con sus padres, entra accidentalmente en un mundo mágico habitado por espíritus y criaturas fantásticas. Foto: El Viaje de Chihiro/Studio Ghibli.

Sus padres se transforman en cerdos y Chihiro debe trabajar en una casa de baños dirigida por la bruja Yubaba para intentar rescatarlos.

Durante su estancia, la protagonista enfrenta desafíos, supera sus miedos y madura, aprendiendo sobre el valor, la identidad y la importancia de la empatía.

La película explora temas de crecimiento personal y crítica social a través de una narrativa llena de simbolismo.

Otros títulos de Hayao Miyazaki, director de ‘El Viaje de Chihiro’

Hayao Miyazaki es uno de los directores más reconocidos de la animación japonesa, fundador de Studio Ghibli y creador de historias que han cautivado a audiencias de todas las edades.

Hayao Miyazaki es uno de los directores más reconocidos de Japón y del mundo. Foto: Archivo/Infobae México.

Su filmografía destaca por la profundidad de sus personajes, mundos imaginativos y temáticas universales.

Lupin III: El castillo de Cagliostro (1979): Aventura de acción donde el ladrón Lupin intenta rescatar a una princesa y descubrir el misterio de un castillo.

Nausicaä del Valle del Viento (1984): Narra la lucha de Nausicaä por salvar a su pueblo en un mundo postapocalíptico lleno de peligros y esperanza.

El castillo en el cielo (1986): Dos jóvenes buscan la legendaria ciudad flotante de Laputa, enfrentando piratas y secretos antiguos.

Mi vecino Totoro (1988): Dos niñas se mudan al campo y descubren a criaturas mágicas en el bosque, lideradas por Totoro.

Kiki: Entregas a domicilio (1989): Una joven bruja inicia su independencia trabajando en una ciudad costera.

Porco Rosso (1992): Un piloto con apariencia de cerdo combate piratas aéreos en el Adriático tras la Primera Guerra Mundial.

La princesa Mononoke (1997): Un joven guerrero se ve envuelto en el conflicto entre la naturaleza y la industrialización.

El increíble castillo vagabundo (2004): Sophie, convertida en anciana por un hechizo, se une a Howl en su castillo mágico para buscar su libertad.

Ponyo (2008): Una niña pez desea convertirse en humana y, al hacerlo, altera el equilibrio natural.

Se levanta el viento (2013): Biografía ficticia de Jiro Horikoshi, ingeniero que diseñó aviones en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial.

El niño y la garza (2023): Un niño enfrenta el duelo y la fantasía tras la pérdida de su madre, en una historia de crecimiento y aceptación.