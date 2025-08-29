México

La Princesa Mononoke continuará su recorrido en cines de México tras éxito en IMAX

La cinta del ganador del Premio Oscar Hayao Miyazaki fue proyectada en algunos complejos desde el pasado jueves 21 de agosto

Por Omar Martínez

La Princesa Mononoke seguirá en
La Princesa Mononoke seguirá en pantalla grande en México. (X/@Cinepolis)

La Princesa Mononoke tuvo un éxito en su proyección en cines de México durante la última semana de agosto, por lo que continuará exhibiéndose en los próximos días.

Esta cinta del director japonés ganador del Premio Óscar, Hayao Miyazaki, fue lanzada nuevamente en formato IMAX, lo que asombró a los fans tanto del filme extranjero como de las películas de este creador de la animación.

Hayao Miyazaki ha sido galardonado con el Premio de la Academia en tres ocasiones con cintas como El viaje de Chihiro y El niño y la garza. También ha sido nominado por otras películas como: El increíble castillo vagabundo y Cuando el viento se levanta.

Otras de las películas que ha dirigido Miyazaki son: Mi vecino Totoro, Porco Rosso, El secreto de la sirenita: Ponyo, entre otras más.

La Princesa Mononoke fue proyectada
La Princesa Mononoke fue proyectada en salas de cine en México y en varios formatos como IMAX. Foto: X/@Cinemex.

La Princesa Mononoke es una de sus aclamadas películas, por lo que 28 años después está en las salas de cine en México, por lo que aquellos que aún no la han visto pueden hacerlo en la pantalla grande.

De igual manera, los fans de las películas pueden ser una opción para salir de casa, ir al cine y disfrutarla en pantalla grande.

En su estreno en IMAX registró un lleno total en la mayoría de sus funciones, por lo que esta semana de agosto no estará ya en este tipo de formato, pero sí en sala tradicional 2D.

Hasta el momento no se sabe si La Princesa Mononoke tendrá una semana más de duración en las salas de cine en México, pero lo que es cierto es que continuará su paso en la pantalla grande en las principales cadenas de cine en el país del jueves 28 al miércoles 3 de septiembre.

La película fue reestrenada en la pantalla grande en IMAX desde el jueves 21 de agosto. (Crédito: Youtube/Cinépolis)

¿De qué trata La Princesa Mononoke?

La Princesa Mononoke es una película animada japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. Fue lanzada en cines en el año de 1997.

Narra la historia de Ashitaka, un joven príncipe que busca la cura a una maldición y se ve envuelto en el conflicto entre los guardianes del bosque y los humanos que explotan los recursos naturales.

La Princesa Mononoke es una
La Princesa Mononoke es una película animada japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. Foto: Studio Ghibli.

La película aborda el choque entre la industrialización y la naturaleza, y presenta a San (La Princesa Mononoke), una joven criada por lobos, que protege el bosque.

El filme destaca por su profundidad temática, sus personajes complejos y su reflexión sobre la coexistencia entre el ser humano y el medio ambiente.

