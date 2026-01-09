‘El increíble castillo vagabundo’, de Studio Ghibli, será reestrenada en salas de cine en México: esta será la fecha

'El increíble castillo vagabundo' es una de las cintas más conocidas de Hayao Miyazaki. Foto: Studio Ghibli.

‘El Increíble Castillo Vagabundo’, cinta animada del director japonés Hayao Miyazaki, que fue nominada a los Premios Óscar, será reestrenada en cines de México para inicios de este 2026.

Una cadena de cine en el país indicó que la cinta volverá a la pantalla grande para un reestreno único. Detalló que nuevamente la película de anime estará disponible este mes de enero.

‘El Increíble Castillo Vagabundo’ volverá a las salas de cine en México a partir de este próximo jueves 15 de enero.

La venta de boletos de preventa ya está disponible en las aplicaciones y sitio web de la cadena de cines que traerá de vuelta a la pantalla grande esta película.

El Increíble Castillo Vagabundo llegará a los cines de México para un reestreno el jueves 15 de enero. Foto: X/@Cinemex.

Hasta el momento no se sabe si la cinta permanecerá por semanas en las salas de cine de México por su reestreno o únicamente estará disponible para la pantalla grande por unos cuantos días.

‘El Increíble Castillo Vagabundo’ estará en la pantalla grande hasta el miércoles 21 de enero, de acuerdo con lo detallado por el complejo cinematográfico de México.

La cinta de Hayao Miyazaki ya tiene preparada la preventa de boletos. Foto: X/@Cinemex.

¿De qué trata ‘El Increíble Castillo Vagabundo’, cinta animada de Hayao Miyazaki, que será reestrenada en salas de cine de México?

“El Increíble Castillo Vagabundo” es una película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, basada en la novela homónima de Diana Wynne Jones.

La historia sigue a Sophie, una joven sombrerera que es transformada en una anciana por una bruja. Buscando romper el hechizo, Sophie encuentra refugio en el castillo ambulante de Howl, un mago enigmático y poderoso.

A lo largo de la trama, Sophie se involucra en la vida de Howl y sus compañeros, enfrentando desafíos relacionados con la guerra, la magia y la identidad personal.

La historia sigue a Sophie, una joven sombrerera que es transformada en una anciana por una bruja. Foto: Archivo/Infobae México.

La película explora temas como el amor, la autoaceptación, el valor y las consecuencias del conflicto.

Destaca por su animación detallada, el desarrollo de personajes y la construcción de un universo fantástico, en el que las fronteras entre la realidad y la fantasía se desdibujan constantemente.

Cabe destacar que se trata de una de las cintas más reconocidas de Hayao Miyazaki, quien ha estado nominado y ha sido ganador del Premio Oscar en tres ocasiones por los filmes de ‘El viaje de Chihiro’ y ‘El niño y la garza’, así como un Óscar honorífico.

La película fue reestrenada en la pantalla grande en IMAX desde el jueves 21 de agosto. (Crédito: Youtube/Cinépolis)

Cintas de Hayao Miyazaki, director de ‘El Increíble Castillo Vagabundo’

Estas son las cintas y filmografía de Hayao Miyazaki.

Lupin III: El castillo de Cagliostro (1979)

Lupin, un ladrón legendario, busca el origen de unos billetes falsos y termina involucrándose en el rescate de una princesa en un castillo lleno de trampas.

Nausicaä del Valle del Viento (1984)

En un mundo postapocalíptico, Nausicaä intenta salvar a su reino y a la naturaleza de la destrucción causada por la guerra y la contaminación.

El castillo en el cielo (1986)

Dos jóvenes buscan una isla flotante legendaria mientras huyen de piratas y agentes gubernamentales interesados en su poder oculto.

Mi vecino Totoro (1988)

Dos hermanas se mudan al campo y descubren a Totoro, un espíritu del bosque, quien las acompaña en momentos de cambio y aventura.

Kiki: Entregas a domicilio (1989)

Kiki, una joven bruja, inicia su independencia abriendo un servicio de entregas en una nueva ciudad, afrontando retos y descubriendo su identidad.

Porco Rosso (1992)

Un piloto convertido en cerdo caza recompensas sobrevive en el Adriático, enfrentando a piratas y a su propio pasado durante los años 30.

La princesa Mononoke (1997)

Ashitaka, un príncipe maldito, se ve envuelto en la lucha entre humanos y dioses del bosque por el control de los recursos naturales.

El viaje de Chihiro (2001)

Chihiro, una niña, queda atrapada en un mundo mágico y debe trabajar en una casa de baños para rescatar a sus padres y regresar al mundo real.

El increíble castillo vagabundo (2004)

Sophie, convertida en anciana por un hechizo, encuentra refugio en el castillo ambulante de Howl y vive una aventura entre magia y guerra.

Ponyo y el secreto de la sirenita (2008)

Ponyo, una niña pez, desea convertirse en humana tras conocer a Sosuke, desatando cambios en el equilibrio natural entre el mar y la tierra.

Se levanta el viento (2013)

Jiro Horikoshi sueña con diseñar aviones y enfrenta el dilema entre sus aspiraciones y el impacto de sus creaciones en tiempos de guerra.

El niño y la garza (2023)

Mahito, un niño que busca a su madre, se adentra en un mundo fantástico guiado por una enigmática garza, explorando el duelo y la esperanza.