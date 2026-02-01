Así es el proceso para la devolución de un vehículo robado en el Estado de México

Estos son los pasos para recuperar un vehículo robado en el Edomex

La posibilidad de recuperar vehículos robados en el Estado de México depende de que los propietarios afectados puedan acreditar ciertos requisitos establecidos por las autoridades.

El proceso exige paciencia, ya que la verificación de datos y la comprobación de la propiedad pueden tomar tiempo. Además, existen procedimientos adicionales cuando el vehículo ha estado involucrado en investigaciones o ha permanecido en depósitos oficiales.

¿Cómo es el proceso de devolución de un vehículo en el Edomex?

La devolución de vehículos robados en el Estado de México sigue un proceso detallado dirigido por el Ministerio Público, siempre que el automóvil haya sido recuperado y asegurado en un corralón tras el reporte de robo.

Para iniciar el trámite, los afectados deben presentarse con identificación oficial y la documentación que acredite la propiedad del vehículo ante el Ministerio Público. Este paso es indispensable para proceder con la recuperación.

El MP realiza una entrevista inicial y verifica la validez de la documentación presentada. Paralelamente, solicita información a la Unidad de Gestión de Información de Vehículos Robados para confirmar si el automóvil mantiene el reporte de robo o está relacionado con algún otro ilícito.

En situaciones que lo ameritan, también se da aviso a la Coordinación General de Servicios Periciales para la identificación vehicular, valoración o trámites adicionales necesarios.

Una vez comprobada la propiedad y la legalidad del trámite, el Ministerio Público recaba opiniones periciales y verifica toda la información. Posteriormente, emite el oficio de cancelación de reporte de robo y lo envía a la Unidad de Gestión de Información de Vehículos Robados.

Esta unidad se encarga de cancelar el reporte de robo en todas las plataformas: estatal, nacional y en el REPUVE. Finalmente, al propietario se le entrega una copia oficial del oficio de cancelación del reporte de robo, lo que le permite disponer nuevamente de su vehículo.

El procedimiento es completamente gratuito, según la información oficial difundida por la Fiscalía del Estado de México.

Otras formas de reportar un auto robado

El formato específico de robo de vehículo recopila datos esenciales como el registro del caso, la entrevista a la víctima, la inspección, la emisión de un oficio, la designación de un perito, la atención integral y las medidas de protección.

Como se mencionó antes, las víctimas pueden presentar la denuncia de manera presencial en cualquier agencia o unidad móvil del Ministerio Público, o iniciar una predenuncia utilizando el número de emergencias 911, la línea 800 7080 770 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o la aplicación móvil FGJ #Edomex. Estos procedimientos buscan asegurar el correcto registro de la información y facilitar tanto la denuncia como la recuperación del patrimonio y la cancelación formal de los reportes en las bases oficiales.