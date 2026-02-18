Cuáles son los beneficios de consumir gomitas de melatonina y pasiflora

En los últimos años, las gomitas de melatonina y pasiflora se han posicionado como una alternativa popular para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y reducir los episodios de ansiedad leve.
Estas presentaciones combinan la acción de la melatonina, hormona que regula el ciclo sueño-vigilia, con las propiedades relajantes de la pasiflora, una planta utilizada tradicionalmente para favorecer la calma.
La facilidad de consumo y el perfil de seguridad de estos suplementos han incrementado su demanda entre adultos y adolescentes que enfrentan dificultades para conciliar el sueño o desean manejar el estrés cotidiano sin recurrir a medicamentos de prescripción.
Qué son y cuáles son los beneficios de consumir gomita de melatonina y pasiflora
Cómo mencionamos, las gomitas de melatonina y pasiflora son suplementos nutricionales presentados en forma de caramelos masticables.
Combinan dos ingredientes principales: melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño, y pasiflora, una planta utilizada tradicionalmente por sus efectos relajantes.
- Melatonina: Es una hormona producida de manera natural por el cerebro en respuesta a la oscuridad. Su función principal es regular el ciclo sueño-vigilia.
- Pasiflora (Passiflora incarnata): Es una planta utilizada en la medicina tradicional para aliviar ansiedad leve, tensión nerviosa y trastornos menores del sueño.
De acuerdo con información de National Center for Complementary and Integrative Health, entre sus beneficios destacan los siguientes:
- Mejoran la calidad del sueño: La melatonina ayuda a reducir el tiempo que tarda una persona en dormir y favorece un descanso más profundo.
- Favorecen la conciliación del sueño: Resultan útiles para personas con insomnio ocasional, trabajadores con turnos variables o quienes atraviesan cambios de huso horario.
- Reducen la ansiedad leve: La pasiflora tiene propiedades relajantes que pueden ayudar a disminuir el nerviosismo o la inquietud antes de dormir.
- Presentación práctica: Las gomitas ofrecen una vía de administración fácil y agradable, especialmente para personas que no toleran bien las tabletas o cápsulas.
- No generan dependencia: Cuando se usan según las indicaciones, no suelen causar dependencia ni efecto de resaca al despertar.
Cómo consumir gomita de melatonina y pasiflora de manera para obtener sus beneficios
Para obtener los beneficios de las gomitas de melatonina y pasiflora, es importante consumirlas siguiendo ciertas recomendaciones:
- Horario de consumo: Se aconseja ingerir la gomita entre 30 y 60 minutos antes de acostarse, en un ambiente tranquilo y con luces tenues, para favorecer la acción de la melatonina.
- Dosis: Seguir la indicación del envase o la recomendación médica. La dosis habitual de melatonina en adultos oscila entre 1 y 3 miligramos por porción, aunque puede variar según el producto y la sensibilidad individual.
- Frecuencia: Utilizar solo en noches donde exista dificultad para dormir o como apoyo temporal en periodos de estrés o cambios de horario. No se recomienda su uso diario ni prolongado sin supervisión médica.
- Evitar combinaciones: No mezclar con otros productos que contengan sedantes, alcohol o medicamentos para dormir, salvo indicación profesional.
- Constancia: Mantener una rutina de sueño regular, evitando pantallas y cenas pesadas antes de dormir, potencia los efectos de la gomita.
- Consultar a un especialista: Personas con enfermedades crónicas, embarazadas, lactantes, menores de edad o quienes tomen medicamentos de manera regular deben consultar a un médico antes de iniciar su consumo.
Consideraciones para un consumo saludable
- No deben usarse como sustituto de tratamientos médicos para trastornos graves del sueño o ansiedad.
- Es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar su consumo, especialmente en niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas.
- El uso prolongado debe ser supervisado por un especialista.