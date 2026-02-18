Cuáles son los beneficios de consumir gomitas de melatonina y pasiflora

El consumo adecuado de estos suplementos puede marcar la diferencia para quienes buscan descanso profundo y calma tras días estresantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las gomitas de melatonina y pasiflora se han posicionado como una alternativa popular para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y reducir los episodios de ansiedad leve.

Estas presentaciones combinan la acción de la melatonina, hormona que regula el ciclo sueño-vigilia, con las propiedades relajantes de la pasiflora, una planta utilizada tradicionalmente para favorecer la calma.

La facilidad de consumo y el perfil de seguridad de estos suplementos han incrementado su demanda entre adultos y adolescentes que enfrentan dificultades para conciliar el sueño o desean manejar el estrés cotidiano sin recurrir a medicamentos de prescripción.

Gomitas de melatonina con forma de ositos, en tonos morados y azules, sobre una superficie de madera junto a una taza de té y una almohada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son y cuáles son los beneficios de consumir gomita de melatonina y pasiflora

Cómo mencionamos, las gomitas de melatonina y pasiflora son suplementos nutricionales presentados en forma de caramelos masticables.

Combinan dos ingredientes principales: melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño, y pasiflora, una planta utilizada tradicionalmente por sus efectos relajantes.

Melatonina: Es una hormona producida de manera natural por el cerebro en respuesta a la oscuridad. Su función principal es regular el ciclo sueño-vigilia.

Pasiflora (Passiflora incarnata): Es una planta utilizada en la medicina tradicional para aliviar ansiedad leve, tensión nerviosa y trastornos menores del sueño.

De acuerdo con información de National Center for Complementary and Integrative Health, entre sus beneficios destacan los siguientes:

Mejoran la calidad del sueño: La melatonina ayuda a reducir el tiempo que tarda una persona en dormir y favorece un descanso más profundo. Favorecen la conciliación del sueño: Resultan útiles para personas con insomnio ocasional, trabajadores con turnos variables o quienes atraviesan cambios de huso horario. Reducen la ansiedad leve: La pasiflora tiene propiedades relajantes que pueden ayudar a disminuir el nerviosismo o la inquietud antes de dormir. Presentación práctica: Las gomitas ofrecen una vía de administración fácil y agradable, especialmente para personas que no toleran bien las tabletas o cápsulas. No generan dependencia: Cuando se usan según las indicaciones, no suelen causar dependencia ni efecto de resaca al despertar.

Las gomitas de melatonina y pasiflora combinan efectos relajantes y reguladores del ciclo del sueño para mejorar la calidad del descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir gomita de melatonina y pasiflora de manera para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios de las gomitas de melatonina y pasiflora, es importante consumirlas siguiendo ciertas recomendaciones:

Horario de consumo: Se aconseja ingerir la gomita entre 30 y 60 minutos antes de acostarse, en un ambiente tranquilo y con luces tenues, para favorecer la acción de la melatonina.

Dosis: Seguir la indicación del envase o la recomendación médica. La dosis habitual de melatonina en adultos oscila entre 1 y 3 miligramos por porción, aunque puede variar según el producto y la sensibilidad individual.

Frecuencia: Utilizar solo en noches donde exista dificultad para dormir o como apoyo temporal en periodos de estrés o cambios de horario. No se recomienda su uso diario ni prolongado sin supervisión médica.

Evitar combinaciones: No mezclar con otros productos que contengan sedantes, alcohol o medicamentos para dormir, salvo indicación profesional.

Constancia: Mantener una rutina de sueño regular, evitando pantallas y cenas pesadas antes de dormir, potencia los efectos de la gomita.

Consultar a un especialista: Personas con enfermedades crónicas, embarazadas, lactantes, menores de edad o quienes tomen medicamentos de manera regular deben consultar a un médico antes de iniciar su consumo.

El uso adecuado de estos suplementos permite aprovechar sus beneficios relajantes sin generar dependencia ni efectos adversos relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones para un consumo saludable

No deben usarse como sustituto de tratamientos médicos para trastornos graves del sueño o ansiedad.

Es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar su consumo, especialmente en niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas.

El uso prolongado debe ser supervisado por un especialista.