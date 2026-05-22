México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

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La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo andando o con un carro.

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Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este viernes 22 de mayo.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

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Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

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