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Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera

El legislador plantea reformar la Constitución y leyes secundarias para cerrar la puerta a la influencia de agentes externos en los procesos electorales mexicanos

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FILE PHOTO: Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a daily press conference, after the U.S. Justice Department said it had charged the governor of Mexico's Sinaloa state, Ruben Rocha, and other officials for their alleged involvement with the Sinaloa Cartel at the National Palace, in Mexico City, Mexico April 30, 2026. REUTERS/Henry Romero REFILE - QUALITY REPEAT/File Photo
FILE PHOTO: Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a daily press conference, after the U.S. Justice Department said it had charged the governor of Mexico's Sinaloa state, Ruben Rocha, and other officials for their alleged involvement with the Sinaloa Cartel at the National Palace, in Mexico City, Mexico April 30, 2026. REUTERS/Henry Romero REFILE - QUALITY REPEAT/File Photo

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este viernes la iniciativa de Ricardo Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera, al señalar que le “parece bien” la propuesta que el coordinador parlamentario de Morena le envió para su valoración.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria relató que el legislador le hizo llegar una nota para solicitar su punto de vista, a lo que ella respondió que en México las decisiones corresponden únicamente a su población. “Aquí decidimos nosotros, el pueblo de México”, enfatizó.

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La jefa del Ejecutivo detalló que, según la iniciativa, si se demuestra la intervención de un país extranjero en una elección, esa evidencia constituiría causa suficiente para que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral anulen el proceso.

“Me parece bien, creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos. Nosotros me refiero a pueblo de México”, concluyó.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La iniciativa que Monreal envió al Congreso

El jueves 21 de mayo, Monreal presentó dos iniciativas de reforma ante la Comisión Permanente. La primera propuso adicionar un inciso D al artículo 41 constitucional para establecer la nulidad de votaciones cuando se compruebe “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.

La segunda iniciativa modificó disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Con ese complemento, la intervención extranjera quedó reconocida como una irregularidad grave que, al acreditarse plenamente, vulnera de forma irreparable la certeza de la votación recibida en casilla.

De acuerdo con el morenista, las normas electorales vigentes solo contemplan tres causales de nulidad: exceso de gasto de campaña por encima del cinco por ciento del monto autorizado, compra indebida de cobertura en radio y televisión, y uso de recursos ilícitos o públicos en campaña.

Para ilustrar los riesgos, el legislador recordó antecedentes internacionales, entre ellos: las elecciones de Ucrania en 2004 y las de Rumania en 2024, en ambas casos con intervención probada de agentes rusos vinculados al Kremlin. También aludió al contexto latinoamericano reciente, donde señaló presunta injerencia de Estados Unidos en procesos como los de Chile y Bolivia, con el apoyo a candidatos como José Antonio Kast y Rodrigo Paz.

Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal destacó que la fortaleza de Morena no solo radica en el capital político o electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

¿Qué cambios concretos traería la reforma?

La propuesta añadió un artículo 78 Ter a la ley de impugnación para establecer que la nulidad por intervención extranjera derivaría obligatoriamente en la convocatoria a una elección extraordinaria. Además, el partido o candidato que resultara beneficiado por la injerencia sancionada quedaría impedido para participar en esos comicios subsecuentes.

El texto definió como conductas prohibidas el financiamiento ilícito, la propaganda, las campañas de desinformación digital, la manipulación mediática, las presiones diplomáticas y cualquier acto orientado a alterar la voluntad popular. La iniciativa estableció también una presunción de determinancia cuando la diferencia entre candidatos sea menor al cinco por ciento, lo que facilitaría acreditar que la injerencia incidió en el resultado.

El proceso para acreditar la injerencia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería el órgano encargado de resolver sobre la actualización de las causales de nulidad, con base en los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad. La nulidad solo procedería cuando las violaciones acreditadas resultaran determinantes para el desarrollo del proceso o para el resultado final.

El INE, los organismos públicos locales electorales y el propio Tribunal deberían emitir lineamientos, criterios y protocolos para investigar y resolver los procedimientos vinculados a estas causales. El Congreso y las legislaturas estatales tendrían plazo hasta el 5 de junio de 2026 para armonizar su marco normativo con el decreto, en caso de aprobación.

Monreal reafirma que la iniciativa de Sheinbaum seguirá el proceso ordinario en comisiones y pleno, sin aceleraciones ni ‘fast track’.
Monreal reafirma que la iniciativa de Sheinbaum seguirá el proceso ordinario en comisiones y pleno, sin aceleraciones ni ‘fast track’.

El paquete electoral más amplio

La iniciativa de Monreal formó parte de un paquete de cuatro reformas electorales que el oficialismo incluyó en el periodo extraordinario de sesiones, convocado para iniciar el 26 de mayo. El plazo que presionó la agenda fue el 30 de mayo, fecha límite para que cualquier modificación en materia electoral resultara efectiva de cara a las elecciones intermedias de 2027.

Las otras iniciativas del paquete incluyeron el aplazamiento de la elección judicial a 2028 y una propuesta de la presidenta Sheinbaum para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, con el objetivo de detectar posibles vínculos de aspirantes con grupos del crimen organizado. Monreal presentó su iniciativa de injerencia extranjera como complemento directo de esa última propuesta.

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