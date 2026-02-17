México

Sheinbaum descarta enviar combustible a Cuba, pero alista nuevo envío de ayuda humanitaria

La presidenta aseguró que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la imposición de aranceles a las naciones que venden petróleo a Cuba

La presidenta de México Claudia
La presidenta de México Claudia Sheinbaum. (EFE/Mario Guzmán)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina de este 17 de febrero, que actualmente solo se tiene previsto el envío de ayuda humanitaria a Cuba, descartando el traslado de combustible hacía la isla caribeña.

“Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo”, destacó la mandataria mexicana.

Declaró que por el momento no habrá envío de petróleo, pero agregó que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la imposición de aranceles a las naciones que venden combustible a Cuba.

“Nosotros claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país. Manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano, es una ayuda humanitaria”, aseguró.

Por otro lado, Sheinbaum expresó que los ciudadanos cubanos que conforman la isla caribeña son los que deben decidir acerca de cómo se gobierna, sin ninguna intromisión por parte de otras autoridades extranjeras.

El gobierno de México confirmó
El gobierno de México confirmó la llegada de la ayuda humanitaria a Cuba. | SRE

Ayuda humanitaria proveniente de México llega a Cuba

La Secretaría de Marina informó que la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de México llegó a Cuba el pasado 12 de febrero, transportada en los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambas embarcaciones zarparon del puerto de Veracruz con una carga superior a 814 toneladas de víveres, en respuesta a la crisis energética y el desabastecimiento que enfrenta la isla, situación vinculada al bloqueo petrolero de Estados Unidos hacia ese país.

Las autoridades señalaron a través de un comunicado que este traslado se realizó en cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo mexicano, recordando que anteriormente México ha brindado apoyo a otras naciones en situaciones de emergencia. Entre estos casos mencionó la ayuda enviada a Estados Unidos por los incendios en California y las inundaciones en Texas, así como el respaldo otorgado a Chile y a otros países afectados por desastres naturales en el continente.

Se detalló que el Buque Papaloapan partió del muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) ubicado en Veracruz con 536 toneladas de productos de primera necesidad. Entre los artículos transportados se incluyeron leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal. Por su parte, el Buque Isla Holbox transportó poco más de 277 toneladas de leche en polvo destinadas al mismo fin humanitario.

Asimismo, el comunicado destacó que aún quedan pendientes por enviar más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol, sin que hasta el momento se haya informado una fecha para su traslado. La administración de Sheinbaum reiteró que estas acciones reflejan su compromiso con la cooperación internacional y con el apoyo a pueblos en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, destacando la relación histórica de solidaridad entre México y Cuba.

