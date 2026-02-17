‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy 17 de febrero: vacunación en México ha controlado contagios de sarampión

¿Para quiénes está contraindicada la vacuna contra el sarampión?

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, explica que para algunas personas no deben de vacunarse, entre ellas las mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, entre otras.

Más de 10 mil médicos ingresan a residencias del IMSS y 7 mil 432 egresarán en 2026: Zoé Robledo

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que desde 2006 hasta 2026 han ingresado 10,127 médicas y médicos a programas de residencia ofrecidos por la dependencia.

Señaló que durante 2026 se prevé que 7,432 médicos especialistas concluirán su residencia y egresarán de estos programas.

Presentan programa “La Clínica es Nuestra”

Martí Batres, titular del ISSSTE, explica que para el programa La Clínica es Nuestra se asignarán 375 millones de pesos en 2026.

Estos recursos serán gestionados por comités conformados por derechohabientes y personal del instituto, quienes tendrán la facultad de decidir en qué rubros destinar los fondos, priorizando mejoras en infraestructura y adquisición de equipo médico.

Batres informó que las asambleas para definir el destino de estos recursos darán inicio el próximo 21 de febrero.

IMSS-Bienestar presenta ampliación en hospital Rubén Leñero

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, presenta la remodelación que se realizó en el Hospital Rubén Leñero, que incluye quirófano para atender a pacientes quemados.

Esta unidad va a beneficiar a más de 300 mil personas y “fortalece la atención a quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado”.

Vacunación en México ha limitado contagios de sarampión, destaca secretaria de Salud

Eduardo Clark afirma que México cuenta con una muy alta tasa de vacunación que protege a la totalidad de la población. Señaló que no se han registrado movimientos antivacunas en el país, lo que atribuyó a la confianza que la población mantiene en el sector salud y en las propias vacunas.

Clark advirtió que, sin la protección conferida por las vacunas, un virus como el sarampión podría provocar cientos de millones de contagios.

El funcionario recomendó a los padres de infantes de entre seis meses y 12 años de edad que no hayan sido vacunados que los lleven a vacunar. Añadió que si solo han recibido una dosis, es fundamental completar el esquema. Para conocer el punto de salud más cercano, informó que se puede consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx.

Clark subrayó que la vacunación es universal y que no se solicita ningún tipo de afiliación para recibir atención. Resaltó que la vacuna contra el sarampión es completamente gratuita.

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a la ciudadanía. El día de hoy se hablará sobre la situación de salud en México.

Sheinbaum informó que el secretario de Salud, David Kersenobich se encuentra en cuarentena porque está enfermo de Influenza.

Quienes acompañan:

Eduardo Clark, subsecretario de salud.

