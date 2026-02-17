México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy 17 de febrero: vacunación en México ha controlado contagios de sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

¿Para quiénes está contraindicada la vacuna contra el sarampión?

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, explica que para algunas personas no deben de vacunarse, entre ellas las mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, entre otras.

Más de 10 mil médicos ingresan a residencias del IMSS y 7 mil 432 egresarán en 2026: Zoé Robledo

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que desde 2006 hasta 2026 han ingresado 10,127 médicas y médicos a programas de residencia ofrecidos por la dependencia.

Señaló que durante 2026 se prevé que 7,432 médicos especialistas concluirán su residencia y egresarán de estos programas.

Presentan programa “La Clínica es Nuestra”

Martí Batres, titular del ISSSTE, explica que para el programa La Clínica es Nuestra se asignarán 375 millones de pesos en 2026.

Estos recursos serán gestionados por comités conformados por derechohabientes y personal del instituto, quienes tendrán la facultad de decidir en qué rubros destinar los fondos, priorizando mejoras en infraestructura y adquisición de equipo médico.

Batres informó que las asambleas para definir el destino de estos recursos darán inicio el próximo 21 de febrero.

IMSS-Bienestar presenta ampliación en hospital Rubén Leñero

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, presenta la remodelación que se realizó en el Hospital Rubén Leñero, que incluye quirófano para atender a pacientes quemados.

Esta unidad va a beneficiar a más de 300 mil personas y “fortalece la atención a quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado”.

Vacunación en México ha limitado contagios de sarampión, destaca secretaria de Salud

Eduardo Clark afirma que México cuenta con una muy alta tasa de vacunación que protege a la totalidad de la población. Señaló que no se han registrado movimientos antivacunas en el país, lo que atribuyó a la confianza que la población mantiene en el sector salud y en las propias vacunas.

Clark advirtió que, sin la protección conferida por las vacunas, un virus como el sarampión podría provocar cientos de millones de contagios.

El funcionario recomendó a los padres de infantes de entre seis meses y 12 años de edad que no hayan sido vacunados que los lleven a vacunar. Añadió que si solo han recibido una dosis, es fundamental completar el esquema. Para conocer el punto de salud más cercano, informó que se puede consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx.

Clark subrayó que la vacunación es universal y que no se solicita ningún tipo de afiliación para recibir atención. Resaltó que la vacuna contra el sarampión es completamente gratuita.

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a la ciudadanía. El día de hoy se hablará sobre la situación de salud en México.

Sheinbaum informó que el secretario de Salud, David Kersenobich se encuentra en cuarentena porque está enfermo de Influenza.

Quienes acompañan:

  • Eduardo Clark, subsecretario de salud.
  • Alejandro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Gobierno reporta altas tasas de vacunación contra el sarampión, afirma que México tiene baja incidencia de casos

“No ha habido movimientos anti-vacunas, la gente ha tenido confianza”, declaró Eduardo Clark

Gobierno reporta altas tasas de

Elixir bioactivo: qué es y cómo ayuda a controlar la presión arterial y retrasar el envejecimiento celular

La ciencia respalda beneficios cardiovasculares, digestivos e inmunológicos de la combinación de betabel, zanahoria, jengibre y naranja

Elixir bioactivo: qué es y

Pensión Bienestar 2026: que adultos mayores se registran hoy martes 17 febrero

El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el próximo domingo 22 de febrero

Pensión Bienestar 2026: que adultos

Sheinbaum revela que David Kershenobich, secretario de Salud, tiene influenza: este es su estado de salud

La presidenta informó que el funcionario federal fue diagnosticado con la enfermedad esta semana

Sheinbaum revela que David Kershenobich,

Aseguran que Rafael Inclán se quedó sin dinero tras separarse de su esposa y ahora pide apoyo económico

Enfrenta desafíos personales y familiares tras años caracterizados por excesos y falta de previsión

Aseguran que Rafael Inclán se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las siete claves que explican

Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Sentencian a mexicano por tráfico de fentanilo y metanfetamina que usaba estadounidenses para transportar droga

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

ENTRETENIMIENTO

De fan a unfollow: así

De fan a unfollow: así reaccionó Ángela Aguilar tras ver a Bad Bunny junto a Cazzu

Marysol Sosa reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, José José

Usuarios en redes sociales señalan a Ángela Aguilar de forzar a Nodal para que bailara en el Auditorio Nacional

Internautas critican a Christian Nodal tras incómodo momento con la familia Aguilar en evento

¿Iban en shock? Fiscal revela cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal vivieron la balacera en Zacatecas

DEPORTES

¿Kiana Palacios se va del

¿Kiana Palacios se va del América? Esto dijo Ángel Villacampa sobre la posible salida de la jugadora azulcrema

Lorenzo Musetti causa baja del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Mónaco vs PSG: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

Julián Ornelas: el pelotero que fue bicampeón con Diablos y Charros en este 2025 que representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”