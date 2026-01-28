México

UNAM investiga caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina

Campañas de inmunización impulsadas este año refuerzan la prevención mientras autoridades monitorean la situación

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles sobre la identificación de un caso sospechoso de sarampión entre los estudiantes luego de las alertas nacionales que se han emitido en los últimos meses.

De inmediato, se activaron medidas preventivas y se estableció la vigilancia epidemiológica, a la espera de la confirmación o descarte del posible contagio con pruebas de laboratorio.

El caso fue detectado en el grupo 2216 de la Facultad de Medicina. Hasta ese momento, no se había comunicado información sobre el estado clínico ni sobre eventuales complicaciones en la persona involucrada.

Autoridades sanitarias toman el caso

El Departamento de Salud Pública de la facultad y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementaron acciones urgentes en el plantel. Estas incluyeron la supervisión y orientación sanitaria para minimizar el riesgo de brote en la comunidad universitaria.

Según un comunicado oficial emitido por la escuela desde sus redes sociales, durante 2025, la Facultad de Medicina ha realizado campañas de vacunación destinadas a su comunidad. Estas jornadas han enfatizado la importancia de la inmunización contra el sarampión como una de las principales medidas para proteger a estudiantes y personal.

“La Facultad de Medicina informa a su comunidad que se ha identificado un caso sospechoso de sarampión en el grupo 2216, por lo que actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes".

“Desde el inicio del brote de sarampión en México, y de manera previa durante todo el año 2025, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud”, continuó.

“Asimismo, se informa que el Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el fin de establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes”, se lee en el documento.

El seguimiento sanitario continuará mientras se obtienen los resultados de laboratorio. Las acciones epidemiológicas permanecerán en vigor para resguardar la salud de toda la comunidad estudiantil. La institución recordó la importancia de notificar oportunamente cualquier sospecha de contagio para proteger a la comunidad y contribuir al control del posible brote.

¿Cómo detectar el sarampión y qué hacer?

Ante el reciente reporte de un caso sospechoso de sarampión en la UNAM, las autoridades sanitarias han enfatizado la importancia de identificar los síntomas iniciales para contener la propagación del virus.

El cuadro clínico suele comenzar con una fiebre elevada que puede durar varios días, acompañada de la tríada clásica de síntomas respiratorios y oculares: tos, coriza (secreción nasal abundante) y conjuntivitis. La detección temprana es fundamental, ya que el virus es altamente contagioso antes de que aparezcan las lesiones más visibles en la piel.

El signo más distintivo de esta enfermedad es el exantema o erupción cutánea, que generalmente se manifiesta después de los primeros síntomas febriles. Estas manchas rojizas suelen iniciar en la cara y la parte superior del cuello, extendiéndose gradualmente hacia el resto del cuerpo, los brazos y las piernas.

Es vital que la comunidad universitaria y la población en general vigilen estrechamente cualquier aparición de estas lesiones dérmicas, especialmente si se presentan junto con el malestar general característico de la infección.

En caso de sospecha de contagio o de presentar la sintomatología descrita, la recomendación inmediata es acudir a los servicios médicos. Como medida de control, es imperativo evitar la automedicación y mantener el aislamiento preventivo para no exponer a otros. Además, se sugiere mantener las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes adecuadamente ventilados para reducir la concentración de partículas virales en el ambiente.

Finalmente, la prevención mediante la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz contra el brote reportado en este 2026. Personal sanitario del IMSS está reforzando las acciones preventivas y de orientación en las instalaciones académicas para asegurar que el esquema de vacunación esté completo. Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir los lineamientos epidemiológicos vigentes es la mejor estrategia para proteger la salud colectiva y frenar la cadena de transmisión del virus.

