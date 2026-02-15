Mario Delgado afirma que le ofrecieron un puesto en el extranjero a Marx Arriaga, él se atrinchera en la SEP tras rechazarlo

Mario Delgado afirmó que ofreció otro cargo a Marx Arriaga, sin embargo, no lo aceptó. (Presidencia/Cuartoscuro)

Este 14 de febrero de 2026 en un breve encuentro con medios de comunicación en San Pablo del Monte, Tlaxcala, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que al director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se le ofrecieron otras alternativas para ocupar otro puesto dentro de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, un cargo fuera del país, ofertas que rechazó.

Sin cambios en libros de la SEP no hay lugar para Marx Arriaga

Ante la polémica que generó Marx Arriaga al asegurar el día de ayer, 13 de febrero, que personal de la SEP intentó desalojarlo de su oficina, Mario Delgado comentó que entabló diálogo con el director de Materiales: “Yo platiqué con él el 28 de enero. Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación”.

Las diferencias con el aún funcionario de la SEP surge de falta de acuerdos respecto a los contenidos de los libros de texto gratuitos, ya que ante la negación de cambios en contenido, Mario Delgado ve innecesaria su permanencia en la institución:

“Dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo”.

