México

Mario Delgado afirma que le ofrecieron un puesto en el extranjero a Marx Arriaga, él se atrinchera en la SEP tras rechazarlo

El titular de la secretaría de Educación reiteró que el 16 de febrero la vacante de director de Materiales Educativos quedará libre

Guardar
Mario Delgado afirmó que ofreció
Mario Delgado afirmó que ofreció otro cargo a Marx Arriaga, sin embargo, no lo aceptó. (Presidencia/Cuartoscuro)

Este 14 de febrero de 2026 en un breve encuentro con medios de comunicación en San Pablo del Monte, Tlaxcala, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que al director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se le ofrecieron otras alternativas para ocupar otro puesto dentro de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, un cargo fuera del país, ofertas que rechazó.

Sin cambios en libros de la SEP no hay lugar para Marx Arriaga

Ante la polémica que generó Marx Arriaga al asegurar el día de ayer, 13 de febrero, que personal de la SEP intentó desalojarlo de su oficina, Mario Delgado comentó que entabló diálogo con el director de Materiales: “Yo platiqué con él el 28 de enero. Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación”.

Las diferencias con el aún funcionario de la SEP surge de falta de acuerdos respecto a los contenidos de los libros de texto gratuitos, ya que ante la negación de cambios en contenido, Mario Delgado ve innecesaria su permanencia en la institución:

“Dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Mario DelgadoSEPMarx ArriagaClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Sigue el minuto a minuto del Clásico Nacional entre América y Chivas, con todas las acciones, goles y reacciones en directo desde el Estadio Akron

Chivas vs América EN VIVO:

Secretaría del Trabajo afirma que la jornada de 40 horas no significa “ganar menos ni trabajar más”: defiende aplicación gradual hasta 2030

Marath Bolaños explicó la propuesta que respaldan en la administración de Claudia Sheinbaum

Secretaría del Trabajo afirma que

El ingrediente poderoso que tiene la avena por la que es un alimento perfecto para el desayuno de todos los días

Este cereal es ideal para la dieta diaria

El ingrediente poderoso que tiene

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Pese a diversas críticas hacia su entrenador, los universitarios suman cuatro victorias y mantienen su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX

¿Cómo llegaron los Pumas de

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Las víctimas fueron privadas de la libertad el pasado 7 de febrero cuando viajaban en la carretera

Fiscalía de Sinaloa confirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa confirma que

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

Mataron a una menor de 14 años e hirieron a su madre sicarios de La Unión Tepito con más de 30 balazos

ENTRETENIMIENTO

El posible setlist de My

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Los emos en México regresaron junto a My Chemical Romance en su primer concierto del Estadio GNP Seguros

Parejas de famosos mexicanos: así celebrarán San Valentín 2026

Yeri Mua denuncia ponchadura tras pasar por caseta en CDMX: “que me repongan las llantas de mujer”

DEPORTES

Chivas vs América EN VIVO:

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas

Aficionados se quejan del mal estado del Estadio Cuauthémoc pese a anuncio de remodelaciones