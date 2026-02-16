México

Familiares de personas desaparecidas se unen al carnaval de Mazatlán, Sinaloa, como protesta

Los asistentes a la celebración aplaudieron las acciones de los manifestantes

Guardar
Buscan dar visibilidad a la
Buscan dar visibilidad a la problemática de personas desparecidas (X/@linkdirectonews)

Durante el desfile por el carnaval de Mazatlán, Sinaloa, familiares de personas desaparecidas se manifestaron antes y durante el carnaval. El objetivo es visibilizar la problemática de desaparecidos en la entidad.

Las personas manifestantes acudieron el 15 de febrero con pancartas, algunas de la cuales indicaban: “Perdón, perdón. No quiero molestar, solo visibilizar” y “No estamos todos, falta Michael.

Otras de las personas participantes llevaban lonas en las que fueron impresas las fichas de búsqueda de la persona que buscan.

Los asistentes al festejo aplaudieron las acciones de los manifestantes, los cuales acudieron al sitio alrededor de las 3:30 de la tarde, según registran medios locales.

Fue antes de que entraran a escena los carros alegóricos que los manifestantes entraron a escena. Una de las participantes fue Nadia Berrelleza Flores, quien busca a su hermana, María Cecilia Berreyesa Flores, de quien no se conoce su paradero desde julio de 2025.

Los asistentes al carnaval aplaudieron las acciones (x/@ImpactoNayarit)

“Mi intención es que la foto de mi hermana aparezca y que si alguien está del otro lado y la conoce, y puede ayudarnos, no solamente a mí, a todas las mamás de los jóvenes desaparecidos”, compartió la manifestante, según reportaron medios locales.

“No quiero molestar. Perdón, perdón, no quiero molestar, solamente quiero visibilizar, quiero que sepan que aquí hay un problema”, agregó.

Marcha nacional de mineros por el secuestro y muerte de colegas

Por su parte, el 14 de febrero hubo marchas en diferentes puntos del país por el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, y de los cuales ya fueron hallados muertos cinco.

Cientos de personas marcharon con consignas de "Nos faltan diez" y "No fue confusión, fue extorsión". Crédito: AIMMGM Nacional

Al menos desde el 11 de febrero la comunidad minera convocó a marchas en Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora e Hidalgo.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. Nacional (AIMMGN) fue la encargada de convocar las movilizaciones en los diferentes puntos del país.

“Es momento de hacer oír nuestra voz. La lucha por la dignidad y los derechos de nuestros trabajadores mineros no termina”, se pudo leer en una de las convocatorias.

Lo anterior sucedió después de la que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de los cuerpos de cinco de los 10 trabajadores que fueron secuestrados en Concordia.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que, según las primeras declaraciones de las personas capturadas por las desapariciones, los hechos violentos en Sinaloa fueron resultado de una confusión entre grupos delictivos.

Temas Relacionados

SinaloaMazatlánPersonas desaparecidasCarnaval de Mazatlánmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: ¿Perderé el triple pago si no recogí mi tarjeta a tiempo?

Gobierno depositará hasta 5,700 pesos en una sola exhibición a familias con alumnos de secundaria

Beca Rita Cetina 2026: ¿Perderé

Sarampión: ¿De verdad es “mejor” contagiarse de niño?

Ante el brote de esta enfermedad en México, es importante contar con la vacuna

Sarampión: ¿De verdad es “mejor”

Resultados Sorteo Especial 309 Lotería Nacional domingo 15 de febrero: premio mayor y números ganadores del último sorteo

Quienes cuenten con algún cachito premiado pueden reclamar su premio tanto en los centros de venta autorizados como en el edificio de la Lotería Nacional ubicado en Ciudad de México

Resultados Sorteo Especial 309 Lotería

Gobierno Mexicano avanza en el proyecto de conseguir una mosca estéril contra el gusano barrenador

La técnica del insecto infértil busca frenar la expansión de la plaga sin recurrir a pesticidas

Gobierno Mexicano avanza en el

Doble Hoy no circula: consulta si puedes usar tu auto el 16 de febrero

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y seguir los avisos oficiales para proteger la salud

Doble Hoy no circula: consulta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Edomex Iris Jazmín

Cae en Edomex Iris Jazmín “N”, objetivo prioritario y líder del grupo criminal “Sindicato 25 de Marzo”

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

Secretaria de Cultura de México comparte foto con Salma Hayek y afirma que “el cine construye identidad”

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

Quiénes son las actrices y los actores que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026