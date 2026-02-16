Familiares de personas desaparecidas se unen al carnaval de Mazatlán, Sinaloa, como protesta

Buscan dar visibilidad a la problemática de personas desparecidas (X/@linkdirectonews)

Durante el desfile por el carnaval de Mazatlán, Sinaloa, familiares de personas desaparecidas se manifestaron antes y durante el carnaval. El objetivo es visibilizar la problemática de desaparecidos en la entidad.

Las personas manifestantes acudieron el 15 de febrero con pancartas, algunas de la cuales indicaban: “Perdón, perdón. No quiero molestar, solo visibilizar” y “No estamos todos, falta Michael.

Otras de las personas participantes llevaban lonas en las que fueron impresas las fichas de búsqueda de la persona que buscan.

Los asistentes al festejo aplaudieron las acciones de los manifestantes, los cuales acudieron al sitio alrededor de las 3:30 de la tarde, según registran medios locales.

Fue antes de que entraran a escena los carros alegóricos que los manifestantes entraron a escena. Una de las participantes fue Nadia Berrelleza Flores, quien busca a su hermana, María Cecilia Berreyesa Flores, de quien no se conoce su paradero desde julio de 2025.

Los asistentes al carnaval aplaudieron las acciones (x/@ImpactoNayarit)

“Mi intención es que la foto de mi hermana aparezca y que si alguien está del otro lado y la conoce, y puede ayudarnos, no solamente a mí, a todas las mamás de los jóvenes desaparecidos”, compartió la manifestante, según reportaron medios locales.

“No quiero molestar. Perdón, perdón, no quiero molestar, solamente quiero visibilizar, quiero que sepan que aquí hay un problema”, agregó.

Marcha nacional de mineros por el secuestro y muerte de colegas

Por su parte, el 14 de febrero hubo marchas en diferentes puntos del país por el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, y de los cuales ya fueron hallados muertos cinco.

Cientos de personas marcharon con consignas de "Nos faltan diez" y "No fue confusión, fue extorsión". Crédito: AIMMGM Nacional

Al menos desde el 11 de febrero la comunidad minera convocó a marchas en Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora e Hidalgo.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. Nacional (AIMMGN) fue la encargada de convocar las movilizaciones en los diferentes puntos del país.

“Es momento de hacer oír nuestra voz. La lucha por la dignidad y los derechos de nuestros trabajadores mineros no termina”, se pudo leer en una de las convocatorias.

Lo anterior sucedió después de la que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de los cuerpos de cinco de los 10 trabajadores que fueron secuestrados en Concordia.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que, según las primeras declaraciones de las personas capturadas por las desapariciones, los hechos violentos en Sinaloa fueron resultado de una confusión entre grupos delictivos.