México

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Las víctimas fueron privadas de la libertad el pasado 7 de febrero cuando viajaban en la carretera

Entre las víctimas se encuentran
Entre las víctimas se encuentran un padre y su hijo, así como dos hermanos. La mujer liberada declaró haber sido torturada, mientras que los cinco hombres permanecen desaparecidos. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa)

Luego del hallazgo de cinco cuerpos en la caja de una camioneta abandonada sobre la autopista Benito Juárez del municipio de Navolato, Sinaloa, las autoridades lograron determinar su identidad.

Tres días después del hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que los cinco cuerpos corresponden a los hombres secuestrados el 7 de febrero sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

El hallazgo de los cadáveres se realizó alrededor de las 14:00 horas del miércoles, cuando se recibió al 911 la alerta sobre la presencia de la unidad en las cercanías del poblado La Curva de la sindicatura de San Pedro.

Los primeros reportes señalaban que los cuerpos correspondían a cinco hombres, de los cuales dos presentaban signos de violencia.

Tras los análisis de genética realizados por los peritos, la Fiscalía del Estado logró identificar que los cuerpos corresponden a los cinco desaparecidos, de nombre:

  • Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años.
  • Luis Ramón Flores Cevallos, de 38 años.
  • Juan Antonio Soto Espain, de 29 años.
  • José Ángel Soto Espain, de 17 años.
  • Heriberto López Díaz, de 30 años.
Los cuerpos fueron encontrados en
Los cuerpos fueron encontrados en una camioneta el pasado miércoles. Foto: Redes sociales

Así fue su secuestro

De acuerdo con reportes, las víctimas viajaban en un vehículo Dodge Attitude color blanco y se dirigían de Mazatlán hacia Villa de Ahome, donde habrían sido interceptados por un grupo armado que los sometió y los trasladó a un lugar desconocido.

En el hecho, una mujer que viajaba con ellos fue liberada más tarde con signos de violencia en el cuerpo. La versión difundida establece que los hombres viajaban en su camioneta para dejar a Yuri “N” -la sobreviviente- en su domicilio en Ahome.

La privación ilegal de la libertad de los hombres se da en un contexto de violencia en el estado que inició con la disputa interna de las facciones del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó el 7 de septiembre de 2024.

Violencia no cesa en Sinaloa

Cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán,
Cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa. (Comisión Estatal de Búsqueda)

La desaparición de los cinco hombres se registró cuatro días después del secuestro de cuatro hombres, una niña y una mujer que se encontraban vacacionando en el municipio de Mazatlán.

De los seis desaparecidos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que un día después fueron rescatadas la mujer y la niña en el poblado El Habal del mismo municipio; sin embargo, los cuatro hombres permanecen como no localizados.

Más tarde, se supo que los desaparecidos son turistas originarios del Estado de México, quienes se encontraban vacacionando en la zona turística del puerto.

El día de los hechos, todos se encontraban a bordo de vehículos recreativos tipo Razer cuando fueron interceptados por un grupo de sujetos desconocidos.

Tanto los desaparecidos de Ahome como los de Mazatlán se suman al reciente secuestro de un grupo de al menos 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa.

Los 10 trabajadores de una
Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

De los diez trabajadores de Vizsla Silver, cinco fueron localizados sin vida en una fosa clandestina del poblado El Verde del mismo municipio. En el lugar también fueron hallados cinco cadáveres más, los cuales aún no son identificados.

