Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Foto: AIMMGM Nacional

La comunidad minera realizó este sábado 14 de febrero una mega marcha nacional en memoria de los cinco mineros asesinados y los cinco que permanecen en calidad de desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

En más de seis estados, cientos de personas han salido a las calles con coronas de flores y mantas con el objetivo de exigir justicia y seguridad para los trabajadores del sector extractivo.

La convocatoria fue realizada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. Nacional (AIMMGN) para realizarse en Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora e Hidalgo.

Bajo el nombre de “Los mineros estamos de luto”, esta marcha se lleva a cabo, principalmente, como una especie de caminata del silencio para honrar la memoria de los 10 trabajadores de la empresa minera Viszla Silver que fueron secuestrados el 23 de enero en Sinaloa.

Marchas iniciaron de manera simultánea en seis estados

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Las movilizaciones comenzaron en punto de las 11:00 horas de ese sábado, en el que cientos de personas con cascos, chalecos, lámparas y camisas blancas se han desplazado por distintos puntos.

En Zacatecas, la marcha comenzó con un homenaje a José Ángel Hernández Vélez, un joven ingeniero que fue localizado sin vida junto a cuatro cuerpos de sus compañeros en una fosa clandestina del poblado de El Verde, en Concordia.

Familiares, amigos y personas del sector minero se reunieron al exterior de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ubicada en la capital del estado, donde exigieron justicia para los mineros asesinados y los cinco que permanecen desaparecidos.

Los cinco mineros desaparecidos fueron localizados en una fosa clandestina el pasado 5 de febrero. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que hasta el momento han sido identificados solo cinco del total de diez cuerpos hallados en el sitio, por lo que espera brinden mayores datos en los próximos días.

Cienos marcharon al grito de "No fue confusión, fue extorsión". Foto: AIMMGM Nacional

Al respecto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tras la detención de cuatro integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, pudieron saber que los trabajadores desaparecidos fueron confundidos como miembros de un grupo antagónico.

Con esto, señaló que los mineros fueron secuestrados y asesinados al ser identificados como supuestos miembros de Los Mayos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la FGR continúa investigando los hechos debido a que “no solamente se le va a creer al detenido de que esa fue la causa”.

“Es inédito, jamás habíamos tenido esto”, dijo el presidente de la AIMMGM

Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. Pertenece al grupo de al menos 4 trabajadores de CICAR S.A. de C.V. que también fueron reportados como desaparecidos el 23 de enero. (Redes sociales)

Durante una de las manifestaciones, el ingeniero Rubén Del Pozo, presidente de la AIMMGM y director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), señaló que la desaparición y asesinato de los mineros es una situación inédita que no se había presentado en el sector extractivo.

Ante los hechos, dijo reconocer los esfuerzos de seguridad, pero señaló que son insuficientes para garantizar la tranquilidad de los trabajadores del sector minero.

“Reconocemos los esfuerzos de seguridad que se están haciendo, pero nos damos cuenta que son insuficientes (…) Es la primera vez que un suceso de esta naturaleza nos alcanza, es inédito, jamás habíamos tenido esto. Hemos superado los riesgos en la seguridad en las minas”, comentó ante medios.

Cientos de personas marcharon con consignas de "Nos faltan diez" y "No fue confusión, fue extorsión". Crédito: AIMMGM Nacional

Esta marcha nacional también se llevó a cabo en el estado de Guanajuato el pasado 11 de febrero, en la que cientos de personas caminaron en silencio. En tanto, se espera que este domingo 15 de febrero también se realice una movilización en Taxco Guerrero en memoria de los mineros desaparecidos y asesinados en Sinaloa.