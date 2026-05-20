Cómo saber si la tarjeta del Bienestar de tu hijo ya está lista para recoger

El recurso digital que permite a familias y estudiantes verificar trámites, fechas y requisitos antes de acudir por su apoyo

El lunes 18 de mayo inició la entrega de tarjetas de las Becas Benito Juárez; sin embargo, muchos padres tienen dudas sobre si la tarjeta de sus hijos ya se encuentra disponible y el día en que les toca recoger su plástico.

Para estos padres, el gobierno ha implementado el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez el cual permite a estudiantes y familias consultar en línea si ya pueden recoger la tarjeta para recibir el apoyo económico del programa federal.

PUBLICIDAD

A través de esta herramienta, los beneficiarios pueden verificar de forma rápida y segura el avance de su trámite, confirmar si su medio de pago está listo y recibir información oficial sobre fechas, sedes y requisitos para la entrega de tarjetas.

Pasos básicos y consejos prácticos para asegurar que la consulta en línea sea segura y no pierdas información importante (X@apoyosbienestar)

Cómo usar el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez

El Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez es una herramienta oficial en línea que está disponible para todos los niveles educativos: básica, media superior y superior.

PUBLICIDAD

¿Qué necesitas para usarlo?

CURP (Clave Única de Registro de Población) personal o de tu hijo/hija.

Acceso a internet.

Un dispositivo (computadora, celular o tableta).

¿Cómo se usa?

Prepara tu CURP: Ten a la mano la CURP de la persona beneficiaria. Si eres madre, padre o tutor, utiliza la CURP del menor. Ingresa al sitio oficial: Accede al Buscador de Estatus en Accede al Buscador de Estatus en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta . Verifica siempre que sea la página oficial para evitar fraudes. Escribe tu CURP: Ingresa la CURP en el campo correspondiente. Si no la recuerdas, puedes buscarla usando tus datos personales en la misma página. Verifica que no eres un robot: Marca la casilla de seguridad “No soy un robot”. Haz clic en “Buscar”: El sistema te mostrará al instante el estatus de tu beca, si está activa, en revisión o con pagos pendientes, así como datos bancarios y notificaciones oficiales.

Información que puedes consultar

Si la beca está activa, en revisión o tiene pagos programados.

El método de pago asignado (tarjeta del Banco del Bienestar u orden de pago).

Mensajes y avisos oficiales.

Historial de pagos y periodos cubiertos.

Recomendaciones

Si tu CURP no aparece, revisa que esté bien escrita y espera hasta 48 horas para que el sistema se actualice.

Si el sistema indica “No localizado”, acude a la oficina administrativa de tu escuela para que actualicen tu inscripción.

Haz capturas de pantalla de tu estatus como comprobante.

El Buscador oficial permite confirmar la disponibilidad del plástico y brinda atención personalizada a miles de familias mexicanas. (@CNBBBJ)

Para dudas o problemas con el sistema, puedes llamar a la línea oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez al 55 1162 0300 (lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados).

Consulta siempre la información en el portal oficial: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta

PUBLICIDAD