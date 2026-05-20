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Sheinbaum firma acuerdo para garantizar “precio justo” del maíz blanco en medio de protestas de campesinos y transportistas

Transportistas y campesinos colapsan Ciudad de México, han amenazado con intensificar movilizaciones en el marco del Mundial 2026

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Firma de acuerdo para garantizar "precio justo" de maíz blanco en México. (Cuartoscuro/Presidencia)
Firma de acuerdo para garantizar "precio justo" de maíz blanco en México. (Cuartoscuro/Presidencia)

La tarde de este 20 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo el cual representa la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México con el objetivo de garantizar “precios justos” para los productores, disminuyendo la dependencia de importaciones y buscando la estabilidad en el mercado nacional.

Firma de acuerdos se da en el marco de protestas en CDMX

Lo presentado por la mandataria se da en medio de protestas de campesinos y transportistas, una de sus demandas principales es la mejora de condiciones en el campo mexicano, debido a:

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  • Bajos precios del maíz
  • Incremento en costos de producción
  • Falta de apoyo por parte del gobierno
  • Cierre del diálogo institucional

El Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) -el cual se sumó a la convocatoria de manifestación de los transportistas en CDMX este miércoles- rechaza la inclusión de granos básicos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para "precio justo" del maíz blanco- (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum firma acuerdo para "precio justo" del maíz blanco- (Foto: Presidencia)

Cabe destacar que el documento suscrito por la presidenta de México desde el Salón de Tesorería se dio con la participación de productores, proveedores de semilla, fertilizantes y plaguicidas, compradores, nixtamaleros, la industria harinera, el sector ganadero y el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Alcance del acuerdo para productores y tierras cultivadas

El sistema beneficiará a 61 mil productores distribuidos en todo el país, con cobertura sobre 705 mil hectáreas destinadas a generar 7 millones de toneladas de maíz blanco.

Sheinbaum subrayó el carácter voluntario de la iniciativa: “A nadie se le obligó aquí a estar en esta mesa, sino todo mundo dijo: vamos por México, vamos por la producción de maíz”.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, detalló resultados previos que sirvieron de antecedente:

  • La venta de más de 2 millones de toneladas a precios por encima del mercado en el Bajío en menos de dos meses;
  • El compromiso de casi 3 millones de toneladas antes de la cosecha de Sinaloa con compradores nacionales;
  • El beneficio directo a 36 mil productores en cuatro estados, de los cuales 25 mil pertenecen a Sinaloa.
Claudia Sheinbaum firma acuerdo para "precio justo" del maíz blanco- (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum firma acuerdo para "precio justo" del maíz blanco- (Foto: Presidencia)

En qué consiste el Sistema de Ordenamiento del maíz blanco

El acuerdo opera sobre tres componentes, según precisó la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez:

  • Comercialización anticipada por contrato;
  • Venta de insumos a precio justo;
  • Un mecanismo de protección del grano y su precio ante variaciones del mercado.

Como parte de su implementación, se creará un padrón de toda la cadena productiva y una plataforma digital que vincule a productores con proveedores e industria. El objetivo es dar certeza en la venta del grano y estabilidad en los precios a lo largo del tiempo.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, añadió que los esquemas de protección ante contingencias climáticas buscan brindar estabilidad a los agricultores en el corto, mediano y largo plazo, y fortalecer cadenas de valor como la producción de tortilla.

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para "precio justo" del maíz blanco- (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum firma acuerdo para "precio justo" del maíz blanco- (Foto: Presidencia)

La representante de los productores de maíz de Michoacán, Francisca Rosalba Jiménez Juárez, agradeció el respaldo de la presidenta y mencionó que este acuerdo se suma a otros programas como Producción para el Bienestar y la Tecnificación del campo.

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