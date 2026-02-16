México

Detienen a dos sujetos y recuperan 200 mil pesos en joyería de oro tras robo a casa de empeño en el Edomex

Las autoridades informaron que los detenidos presuntamente pertenecen a una banda criminal que opera en diversos municipios mexiquenses y la CDMX

Además, las autoridades confirmaron en aseguramiento de dos armas cortas. Crédito: SSEM.

Policías Estatales del Edomex y elementos municipales de Lerma lograron la detención de dos individuos y la recuperación de joyería de oro valuada en 200 mil pesos tras un asalto con violencia en una casa de empeño ubicada en una plaza comercial de Lerma, Estado de México.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las acciones formaron parte del Operativo Coordinado Estado-Municipio (CEM), que busca reforzar la vigilancia en puntos comerciales estratégicos de la región

Los detenidos, identificados como Alberto “N”, de 43 años, e Isaac “N”, de 33 años, serían integrantes de una banda que opera en los municipios de Toluca, Metepec y Lerma, dedicada al robo con violencia en casas de empeño.

Las autoridades también los relacionan con hechos similares en el Valle de México y la Ciudad de México.

Intervención inmediata y persecución a pie

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales y municipales realizaban patrullajes preventivos dentro de una plaza comercial.

Durante este recorrido, una persona se acercó para alertar que el guardia de seguridad de una casa de empeño estaba siendo amenazado por un hombre armado.

Fotografía de los detenidos. Crédito: SSEM.

Al llegar los elementos policiales, el vigilante señaló a dos sujetos como responsables del asalto, quienes intentaron huir al notar la presencia

Los agentes iniciaron una persecución a pie, marcando el alto a los sospechosos mediante comandos verbales.

Los dos hombres ignoraron las indicaciones y continuaron su huida hasta que, a pocos metros, fueron alcanzados por los elementos de seguridad.

Aseguramiento de armas y recuperación de la mercancía

Durante la intervención, uno de los detenidos extrajo un arma de fuego de entre su ropa, por lo que los policías lo sometieron.

Tras realizarles una inspección, se localizó otra pistola, diversa joyería de oro con un valor estimado en 200 mil pesos y dos equipos de telefonía celular.

Las armas aseguradas corresponden a una pistola Colt calibre .45 y una Ruger calibre 9 milímetros.

Armas aseguradas por las autoridades. Crédito: SSEM

Alberto “N”, Isaac “N”, la mercancía recuperada, las armas y los teléfonos celulares, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme al procedimiento legal correspondiente.

Líneas de investigación y operativos en la región

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían pertenecer a una banda dedicada al robo con violencia en casas de empeño, con operaciones en varios municipios del Estado de México y la zona metropolitana de la capital del país.

Autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer si están relacionados con otros robos registrados en la región y para identificar a posibles cómplices.

La SSEM informó que la estrategia de patrullaje conjunto continuará en zonas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de prevenir nuevos asaltos y fortalecer la seguridad en centros comerciales y establecimientos de empeño.

