Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

El comediante advierte sobre el clima de inseguridad y recomienda cautela a quienes se desplazan en la capital

"El Costeño" tiene más de dos décadas de trayectoria (IG: elcostenooficial)

Javier Carranza, conocido como El Costeño, denunció que su equipo de trabajo fue asaltado en la Ciudad de México al iniciar un viaje laboral con destino a Iguala, Guerrero.

¿Qué sucedió?

Según relató en Instagram, el incidente ocurrió el viernes 13 de febrero, cuando dos hombres en motocicleta, con cascos y chamarras negras, interceptaron al grupo tras avanzar solo una cuadra desde la salida.

“Aquí en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Andan con todo y los asaltaron”, detalló El Costeño.

"El Costeño" pasó por una etapa de adicciones (IG: elcostenooficial)

El humorista explicó que el desplazamiento tenía como fin cumplir compromisos en Guerrero. Sin embargo, la agresión ocurrió de manera sorpresiva poco después de haber partido.

Los agresores, que no han sido identificados, actuaron rápidamente y escaparon tras cometer el asalto. El Costeño compartió que no tiene certeza sobre el motivo del ataque y prefirió no dar por sentado que fue un acto dirigido.

“No quisiéramos sospechar que esto fue directo (...) queremos pensar que fue fortuito, que fue nada más por casualidad, porque si esto trae consigna está difícil, vamos a ver si las autoridades pueden dar con estas autoridades”, expresó Carranza.

¿Qué ha pasado recientemente con El Costeño?

En 2025 se dio a conocer que el comediante Javier Carranza, conocido como ‘el Costeño’, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras acusar a su ex pareja Ana Karen del presunto robo de 250 mil pesos y de abuso de confianza.

La boda de Javier Carranza es cancelada tras conflictos personales con su pareja (YouTube)

La disputa, que inicialmente intentó resolverse fuera del ámbito judicial, escaló luego de que fracasaran las negociaciones y Carranza recibiera, además, una amenaza de muerte desde un número atribuido al estado de Morelos.

El avance al plano legal se dio después de que, según relató Carranza, la ex pareja propusiera condiciones y pagos que no brindaban seguridad jurídica.

Al respecto, el comediante señaló: “Estamos pidiendo que sea lo más legal posible. La denuncia sigue, que un juez determine. Ella quiere repararme el daño bajo sus condiciones. Yo lo que quiero es que se repare el daño”.

El conflicto surgió luego de que Carranza detectara la falta del dinero guardado para su boda, cuyo monto estimó en 250 mil pesos, pero más tarde consideró los daños en 700 mil pesos.

