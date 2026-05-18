Gobierno de Morelos niega que hayan medidas migratorias contra la gobernadora González Saravia

Autoridades estatales no han recibido notificación oficial ni procedimiento administrativo sobre Margarita González Saravia. Crédito: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de Morelos rechazó que existan restricciones migratorias o procedimientos relacionados contra la gobernadora Margarita González Saravia, tras la difusión de información sin respaldo publicada este 18 de mayo en una columna de circulación nacional sin autor identificado.

Según un comunicado oficial en redes del gobierno de Morelos, no se ha recibido notificación oficial, ni existe procedimiento administrativo, señalamiento institucional o resolución de alguna autoridad nacional o extranjera sobre el tema.

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Las autoridades reiteraron que mantienen una relación institucional y de coordinación permanente con instancias federales, nacionales e internacionales, siempre dentro del marco legal.

El Gobierno de Morelos llamó a los actores públicos y medios a actuar con responsabilidad y a evitar propagar versiones sin pruebas que puedan generar desinformación entre la ciudadanía.

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El gobierno estadounidense mantiene vigentes las restricciones contra funcionarios mexicanos

Estados Unidos ha cancelado cerca de cincuenta visas a funcionarios mexicanos, en su mayoría de Morena, desde mayo de 2025. (VisualesIA ScribNews)

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y militante de Morena, afirmó que mantiene una visa vigente para viajar a Estados Unidos, mientras la política estadounidense intensifica la cancelación de documentos migratorios a funcionarios mexicanos sospechosos de corrupción o presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esta declaración responde a una oleada de revocaciones que ha impactado especialmente a integrantes de Morena desde 2025, en el contexto de una estrategia encabezada por el gobierno de Donald Trump.

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Desde mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos utiliza la revocación de visas como presión diplomática contra políticos mexicanos. Según el medio Reuters, al menos 50 políticos y funcionarios de México han visto canceladas sus visas, la mayoría de Morena, aunque también hay afectados de otros partidos.

Entre los casos más notorios destacan los de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado formalmente a Rocha Moya por presuntos vínculos con Los Chapitos y ya existe una solicitud de extradición contra él.

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Los Linos, responsables de tráfico de cocaína y metanfetaminas, mantienen presencia en cuatro municipios de Morelos

Autoridades federales y estatales detuvieron a Rodolfo 'N', alias 'Don Ramón', líder de Los Linos, durante operativo en Yautepec. Foto: X/@OHarfuch

Los municipios de Morelos enfrentan la operación de la organización criminal Los Linos, vinculada al trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y a la instalación de narcolaboratorios en la región. La presencia de esta célula forma parte de la disputa territorial con la Familia Michoacana, detectada desde 2024, y coloca a varias demarcaciones bajo vigilancia de las autoridades federales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaron un operativo en Yautepec el pasado 6 de mayo. Durante la acción detuvieron a ocho personas, entre ellas Rodolfo “N”, alias “Don Ramón” —señalado como líder de Los Linos— y Carlos “N”, uno de sus principales operadores.

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De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, las autoridades han identificado que Los Linos mantienen presencia operativa en Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca. En estos municipios han sido vinculados con delitos de alto impacto, como el trasiego de estupefacientes y la operación de narcolaboratorios.

La organización participa en el tráfico de cocaína proveniente de Centroamérica con destino a ciudades estadounidenses, entre las que destacan San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

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