Desmantelan banda dedicada al robo mediante falsas publicaciones de venta de autos en la CDMX

Estas fueron las cuatro personas detenidas tras los cateos. Crédito: SSC CDMX

Dos operativos conjuntos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resultaron en el desmantelamiento de una una banda de presuntos ladrones que engañaban a sus víctimas mediante falsas publicaciones de venta de autos en redes sociales en la colonia Ejército Constitucionalista de Iztapalapa.

Sobre los hechos, Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad capitalino, compartió en sus redes sociales la detención de los cuatro sujetos, quienes fueron identificados con las siguientes identidades: Ludwin Kevin “N”, Brayan Adrián “N”, Carlos “N” y Joshua “N”.

Las detenciones fueron realizadas mediante dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la zona, como parte de una investigación más amplia que busca frenar la incidencia de delitos cometidos bajo el esquema de supuestas transacciones de automóviles pactadas digitalmente.

Reportes de autoridades capitalinas refieren que este golpe a la delincuencia fue el resultado de una investigación tras el robo de dinero en efectivo, derivado de una falsa venta de auto el pasado 25 de enero en la misma colonia.

Autoridades detallaron que los despliegues coordinados deriva en el aseguramiento de evidencia clave relacionada con diversos ilícitos de alto impacto en la capital.

Acciones policiales y detención previa relacionada con el caso

Según reportes oficiales, emitidos por la SSC, tras el robo registrado el 25 de enero, las autoridades intensificaron las labores de investigación en la colonia Ejército Constitucionalista.

El 29 de enero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener en las calles de la misma zona a un hombre de 40 años, señalado como posible participante en el asalto.

Durante la detención, el individuo llevaba consigo diversas dosis de una sustancia que podría tratarse de droga, lo que motivó su presentación ante las instancias ministeriales competentes.

Esta captura resultó clave para las diligencias posteriores, ya que permitió recolectar información relevante sobre el grupo delictivo y sus métodos de operación.

La investigación derivó en la identificación de dos domicilios vinculados con la banda, los cuales presuntamente funcionaban como centros de almacenamiento y comercialización de sustancias ilícitas y como puntos de coordinación para los fraudes y robos relacionados con la venta de vehículos.

Cateos realizados en dos domicilios y aseguramientos obtenidos

Como resultado de las indagatorias, los agentes de la SSC y la FGJ recabaron pruebas que permitieron solicitar órdenes de cateo para dos inmuebles ubicados en la colonia Ejército Constitucionalista.

Un juez de control autorizó los mandamientos judiciales, que fueron ejecutados en coordinación con instancias de seguridad federales.

El primer cateo se realizó en un domicilio localizado entre las calles Supermanzana 3 y Manzana 16. En este operativo, los oficiales detuvieron a dos hombres de 22 y 26 años. Entre los objetos asegurados se encontraron 59 dosis de probable marihuana, 2 pares de placas, 1 tarjeta de circulación y 1 placa VIN, todos con reporte de robo activo, así como 2 teléfonos celulares, según las autoridades.

Así fueron los cateos realizados en la alcaldía Iztapalapa para desmantelar una célula delincuencial. Crédito: SSC CDMX

El segundo cateo se efectuó en una vivienda situada en Supermanzana 2 y Manzana 35, dentro de la misma colonia. Allí, los agentes detuvieron a dos hombres de 57 y 21 años. En el lugar, hallaron 140 dosis de posible marihuana, 2 placas de circulación y dos de identificación, presuntamente con reporte de robo, además de 3 identificaciones oficiales y una licencia de conducir que podrían ser falsas.

Las autoridades detallaron que ambos cateos se realizaron si violencia.

En el segundo domicilio cateado, uno de los detenidos, de 57 años, fue identificado como el individuo encargado de contactar a las víctimas y citarlas en un punto previamente acordado. Según la investigación, una vez que los afectados llegaban al lugar, este sujeto presuntamente los amagaba y amenazaba con un arma de fuego para consumar el robo.

El segundo hombre detenido en esa vivienda, de 21 años, fue señalado como vigilante, cuya función principal era facilitar la comisión del delito al alertar sobre la presencia de posibles testigos o autoridades.