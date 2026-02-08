México

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

Los sujetos se hacían pasar por agentes del Ministerio Público

Foto: Fiscalía Edomex
Foto: Fiscalía Edomex

Seis hombres fueron detenidos por hacerse pasar como agentes activos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Su arresto se llevó a cabo cuando los sujetos circulaban a bordo de un vehículo tipo SUV, de la marca Chevrolet color negro, que contaba con luces estroboscópicas en el municipio de Huehuetoca.

Elementos del Ministerio Público local observaron a los seis hombres a bordo de la unidad, por lo que les solicitaron detener su marcha.

Sin embargo, los sospechosos hicieron caso omiso y se apresuraron a huir del sitio para evitar su detención.

Foto: Fiscalía del Edomex
Foto: Fiscalía del Edomex

Se desató una persecución para lograr capturar a los falsos agentes ministeriales

Luego de apresurar la marcha, los agentes iniciaron una persecución para lograr interceptar a los sujetos, lo que fue posible calles más adelante de donde se registró su avistamiento.

Al darles alcance, los elementos realizaron una inspección al interior de la unidad, lo que derivó en el aseguramiento de tres armas de fuego, dos réplicas de armas, así como vestimenta con colores, escudos y leyendas simulando ser las empleadas por los agentes de la Fiscalía del Edomex.

Foto: Fiscalía del Edomex
Foto: Fiscalía del Edomex

Las autoridades corroboraron que ninguno de los seis detenidos eran elementos activos de la Fiscalía del Edomex, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Detienen a 21 falsos policías del Edomex tras investigación por presunta extorsión

Las acciones recientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México frente a una creciente denuncia de presunta extorsión, derivó en la detención de 21 personas identificadas como falsos agentes, con el decomiso de armas de fuego, drogas y uniformes apócrifos.

A partir de estos operativos, la Fiscalía también estableció procesos penales contra ocho policías de investigación bajo los cargos de extorsión y usurpación de funciones.

Los 21 sujetos capturados en
Los 21 sujetos capturados en flagrancia (FGJEM)

Dos de los agentes señalados ya fueron dados de baja y los ocho involucrados enfrentan procesos administrativos. Todo esto surge luego de que, tras 43 denuncias por acciones ilícitas presuntamente perpetradas por empleados de la institución, la FGJEM abrió 67 investigaciones, sumando un total de 110 expedientes.

Como resultado de estas pesquisas, 39 funcionarios de la Fiscalía estatal y ocho civiles fueron señalados.

La Fiscalía detalló que de los agentes investigados, 11 no están relacionados con actos criminales. Para sustentar los datos recabados, el Ministerio Público contactó a 41 presuntas víctimas, aunque apenas tres respondieron y colaboraron en las diligencias.

En las averiguaciones también se capturó en flagrancia a 21 personas, a quienes les fueron aseguradas dosis de droga, armas de fuego, así como prendas e insignias no oficiales.

La Fiscalía del Estado de
La Fiscalía del Estado de México presenta una colección de indicios asegurados en diversos operativos contra el crimen organizado, incluyendo armas, drogas y múltiples vehículos (FGJEM)

Estas personas también portaban vehículos y uniformes similares a los oficiales. Las autoridades también los relacionan con delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículos, entre otros.

