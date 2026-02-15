México

Reportan que Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, obtuvo asilo en Reino Unido: no sería extraditada

Los hechos fueron informados por “La Jornada”; la mujer fue ligada con un fraude millonario

En 2018 se solicitó su
En 2018 se solicitó su extradición desde Reino Unido por un fraude de más de 100 millones de pesos (JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

El 15 de febrero fue reportado que Karime Macías Tubilla, la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtuvo asilo en Reino Unido con lo que se frenaría el proceso de extradición en su contra.

Los hechos fueron informados por el periodista Gustavo Castillo en el medio La Jornada. Los reportes indican que el proceso en contra de Macías Tubilla estaría viciado, pues el delito que se persigue ya habría prescrito.

Cabe destacar que en México la mujer cuenta con una orden de aprehensión desde 2018, lo anterior debido a un caso de un desvío millonario durante la administración de Javier Duarte.

Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que detectó desvíos millonarios, parte de los cuales habrían pasado por el DIF de Veracruz.

Karime Macías (Foto: Especial)
Karime Macías (Foto: Especial)

En abril de 2023 un Tribunal Federal negó a Karime Macías el amparo que solicitó y con el que buscaba detener el proceso de extradición en su contra.

Las autoridades de Reino Unido ya habían determinado la extradición a México

Previamente, en febrero de 2022, el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard,m confirmó que la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, determinó la extracción a México de Macías.

Fue el juez Paul Gold el que determinó procedente conceder la extradición.

“Me consultan si se confirma que la Corte de Londres ha concedido la extradición de Karime “N” a México. En efecto, es correcta la información”, escribió en su cuenta de Twitter Marcelo Ebrard.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

