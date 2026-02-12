Dan prisión preventiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de peculado

Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

Un juez de control ordenó prisión preventiva justificada en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado durante su administración estatal.

Durante la audiencia, realizada este jueves 12 de febrero desde el Reclusorio Norte, la defensa del exgobernador solicitó la ampliación del término constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, ordenó la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 38 datos de prueba en contra de Duarte por presuntamente desviar 5 millones de pesos de recursos federales.

En noviembre de 2012, esos recursos iban a ser destinados a niñas, niños y personas de la tercera edad, pero las investigaciones refieren que se transfirieron a cuentas bancarias para perderles el rastro y desviarlos, pero que debieron ser devueltos a la Tesorería de la Federación.

Es así que será el próximo martes 17 de febrero cuando se realice la audiencia de continuación para determinar si será vinculado a proceso.

Cane señalar que por el delito de peculado, el exgobernador de Veracruz podría alcanzar una pena en prisión de hasta 14 años de prisión.

Audiencia se realiza luego de tres aplazamientos

La nueva imputación por peculado busca impedir que Javier Duarte obtenga libertad anticipada. (Reuters)

La audiencia de imputación en contra de Duarte se realizó luego de que fuera aplazada en tres ocasiones debido a la ausencia de su defensa legal.

Durante la tercera diligencia, el exgobernador solicitó al juez Gustavo Aquiles Villaseñor un nuevo aplazamiento debido a que sus abogados se encontraban hospitalizados por problemas de salud.

Fue así que la Fiscalía General de la República sostuvo que se trataba de una estrategia dilatoria, ya que en las ocasiones anteriores se habían presentado justificaciones similares para posponer la audiencia inicial.

Debido a lo anterior, el juez advirtió que no se permitirían más retrasos, por lo que fijó una nueva fecha para la diligencia y sentenció al exgobernador que, de no presentarse con sus abogados, se le asignaría un defensor público de oficio.

Javier Duarte buscaba su libertad anticipada

El exgobernador de Veracruz buscaba su libertad anticipada desde finales del año 2025, luego de que cumplió con el 95 por ciento de una sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Jueces beneficiaron el caso del exgobernador Crédito: Cuartoscuro

Desde noviembre se llevaron a cabo audiencias para determinar la posible liberación de Duarte, luego de que sus abogados expusieron que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal al tener más de 3 mil 125 días preso de los 3 mil 285 de su sentencia.

Es así que el 15 de abril de 2026 Duarte podría ser recuperar su libertad al finalizar la sentencia; sin embargo, este nuevo proceso por el delito de peculado se lo impedirá.