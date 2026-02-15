México

Junto a Salma Hayek, Sheinbaum presenta programa para hacer más series y películas en México

“Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual” se realizó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con la comunidad cinematográfica

“Nuestra presidenta entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México”, dijo la actriz. (Presidencia de México )

El Gobierno de México presentó un programa integral de incentivos para aumentar la producción de series y películas en territorio nacional. El anuncio se realizó el domingo 15 de febrero durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, con la participación de Salma Hayek y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Claudia Curiel de Icaza: “Se reconoce al cine como parte de nuestra memoria cultural”

La secretaria de Cultura explicó que la política parte del reconocimiento del cine como patrimonio cultural. “Se reconoce al cine como parte de nuestra memoria cultural”, afirmó, al detallar que la Cineteca Nacional resguardará un archivo completo de los largometrajes producidos en el país, con el fin de preservar la memoria audiovisual.

El eje central del anuncio son los nuevos incentivos fiscales diseñados para fortalecer de forma estructural a la industria. De acuerdo con Curiel de Icaza, el programa permitirá la participación de largometrajes de ficción y animación, series de ficción y animación, así como documentales, además de procesos específicos de animación, efectos especiales y posproducción.

Ejes clave de los incentivos para la industria cinematográfica

El incentivo consiste en “un crédito fiscal contra el ISR, equivalente de hasta un treinta por ciento del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de cuarenta millones de pesos por proyectos”. La secretaria subrayó que el beneficio se otorgará solo si al menos el 70 por ciento del gasto corresponde a proveeduría nacional, con el objetivo de asegurar un impacto directo en la industria mexicana.

“Esto, en términos reales, significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de posproducción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana”.

Añadió que el diseño del esquema se realizó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con la comunidad cinematográfica.

El Gobierno de México presentó un programa integral de incentivos para aumentar la producción de series y películas en territorio nacional. (Gobierno de México)

Hayek destaca apoyo tras años de abandono de otros gobiernos

Aunque Salma Hayek ha asistido en muchas ocasiones a galas de los Globos Oro y los Premios Oscar, durante su participación, se mostró nerviosa y conmovida por reencontrase con personas con quienes inició su andar en el cine: “Ya quiero llorar. Nada más verles las caras, que está aquí toda mi comunidad, la gente con la que empecé, la gente que me inspiró”.

La actriz destacó que hasta antes de su actual proyecto cinematográfico, intentó desvincularse de la política; sin embargo, las circunstancias a las que se enfrentó para poder rodar en Veracruz y Quintana Roo la llevaron a hacer conexiones con las gobernadoras Rocío Nahle García y Mara Lezama Espinosa.

Con un dejo de humor, destacó que tendría que hablar del “poder femenino” en la política debido a que las gestiones de ambas mandatarias marcaron una enorme diferencia en comparación con otros proyectos que produjo en el país.

Al apoyo estatal, dijo, se sumó el respaldo de la presidente Claudia Sheinbaum. Salma Hayek subrayó que la apertura de la mandataria superó el más positivo de sus panoramas: “Nuestra presidenta entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México”.

Para la estrella de Hollywood, cada punto que integra el programa “Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual” no solo tiene un impacto regional, también permitirá que creadores asuman el control de la narrativa de lo que representa ser y vivir en México, en medio de un contexto político donde se intenta criminalizar y denostar nuestra identidad.

“Es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea”, explicó.

Hayek: “El cine estuvo abandonado por mucho tiempo”

Hayek no dejó pasar la oportunidad para señalar la falta de apoyos a la industria durante administraciones pasadas: “Creo que el cine estuvo abandonado por mucho tiempo. Gracias al talento mexicano que nunca se dio por vencido, no nada más hemos sobrevivido, sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo”, indicó la actriz, quien destacó que una mujer tenía que llegar al poder para iniciar un cambio verdadero.

Producir más y atraer más inversión, destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las expresiones de la actriz con el mismo respeto. Subrayó que como parte de la industria en Hollywood, Hayek ha sido una defensora de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Finalmente, puntualizó que el programa no solo busca que financiar más proyectos regionales, también atraer inversión extranjera con impacto económico en comunidades del país: “Este incentivo busca realmente apoyar... Que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad y al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía y que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla”, indicó la mandataria.

