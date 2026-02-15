Sheinbaum presenta “Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual”: Salma Hayek

17:28 hs

Salma Hayek reconoce el poder femenino en la industria del cine

La actriz veracruzana, Salma Hayek subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país y el potencial de apoyo a la comunidad cinematográfica.

Hayek enfatizó la relevancia de contar más historias que reflejen la realidad nacional, especialmente en un contexto donde la imagen de México ha sido representada de manera errónea.