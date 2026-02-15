Sheinbaum presenta “Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual”: Salma Hayek

La actriz veracruzana, Salma Hayek subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país y el potencial de apoyo a la comunidad cinematográfica.
Hayek enfatizó la relevancia de contar más historias que reflejen la realidad nacional, especialmente en un contexto donde la imagen de México ha sido representada de manera errónea.
Destacó la importancia de tomar el control sobre la narrativa, afirmando: “Esto es México y no lo que se nos están vendiendo”. Señaló que el cine estuvo abandonado durante mucho tiempo, pero gracias al talento mexicano que nunca se dio por vencido, el panorama es diferente. Añadió: “Nadie puede competir con nosotros a partir de este apoyo, no tenemos comparación como país en el mundo, no hay otro México”.
Ina Payán, productora de cine, calificó la jornada como “un día muy importante para la cinematografía nacional”, destacando su relevancia para todos quienes han trabajado en la búsqueda y análisis de posibilidades para mejorar la industria.
Payán expresó que hoy el sueño de muchos se está haciendo realidad, describiendo el momento como maravilloso y extendiendo sus felicitaciones a la Ley Cine, la cual también ha sido objeto de análisis por parte del sector. Subrayó que el incentivo presentado en la fecha respalda la producción cinematográfica y audiovisual en sus diferentes ámbitos.
Se trata de una ley que se actualiza dentro de un marco principalmente de derechos culturales, integrando a todo el ecosistema y adaptándose a las nuevas tecnologías. Señaló que la legislación también incorpora el derecho del público. Entre los ejes más relevantes, destacó la otorgación de permanencia normativa al Fosine, lo que proporciona certeza jurídica y presupuestal al fomento del cine, consolidándolo como una política integral.
Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura compartió las acciones que se realizaron en favor del cine mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la conferencia de prensa para presentar los Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual desde Palacio Nacional.