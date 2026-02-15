México

Sheinbaum presenta “Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual”: Salma Hayek

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre las acciones que se implementarán al cine mexicano

Guardar

En pocas líneas:

17:28 hsHoy

Salma Hayek reconoce el poder femenino en la industria del cine

La actriz veracruzana, Salma Hayek subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país y el potencial de apoyo a la comunidad cinematográfica.

Hayek enfatizó la relevancia de contar más historias que reflejen la realidad nacional, especialmente en un contexto donde la imagen de México ha sido representada de manera errónea.

Destacó la importancia de tomar el control sobre la narrativa, afirmando: “Esto es México y no lo que se nos están vendiendo”. Señaló que el cine estuvo abandonado durante mucho tiempo, pero gracias al talento mexicano que nunca se dio por vencido, el panorama es diferente. Añadió: “Nadie puede competir con nosotros a partir de este apoyo, no tenemos comparación como país en el mundo, no hay otro México”.

17:27 hsHoy
17:24 hsHoy

Ina Payán celebra impulso a la cinematografía nacional con nuevo incentivo y Ley Cine

Ina Payán, productora de cine, calificó la jornada como “un día muy importante para la cinematografía nacional”, destacando su relevancia para todos quienes han trabajado en la búsqueda y análisis de posibilidades para mejorar la industria.

Payán expresó que hoy el sueño de muchos se está haciendo realidad, describiendo el momento como maravilloso y extendiendo sus felicitaciones a la Ley Cine, la cual también ha sido objeto de análisis por parte del sector. Subrayó que el incentivo presentado en la fecha respalda la producción cinematográfica y audiovisual en sus diferentes ámbitos.

17:21 hsHoy

Ley de Cine y del Audiovisual

Se trata de una ley que se actualiza dentro de un marco principalmente de derechos culturales, integrando a todo el ecosistema y adaptándose a las nuevas tecnologías. Señaló que la legislación también incorpora el derecho del público. Entre los ejes más relevantes, destacó la otorgación de permanencia normativa al Fosine, lo que proporciona certeza jurídica y presupuestal al fomento del cine, consolidándolo como una política integral.

17:15 hsHoy

Secretaría de Cultura: acciones durante el 2025 para impulsar el cine mexicano

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura compartió las acciones que se realizaron en favor del cine mexicano.

17:15 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la conferencia de prensa para presentar los Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumIncentivos cinematográficosmexico-noticiasPolítica MexicanaSala Hayeckcine mexicano

Últimas noticias

Este es el caldo contra el hígado graso: reduce la grasa y regula los niveles de colesterol y triglicéridos

La combinación de fibra, clorofila y antioxidantes que aporta este platillo lo convierte en un aliado potencial en la dieta de quienes buscan mejorar su salud

Este es el caldo contra

Beca Benito Juárez 2026: fechas oficiales de registro para los estudiantes de preparatoria

El programa abrirá una nueva convocatoria para los alumnos de educación media superior de planteles públicos

Beca Benito Juárez 2026: fechas

Cómo preparar polvorones: un snack perfecto para llevar a la escuela

Aprende a hacer un snack casero, dulce y crujiente, ideal para la merienda o el desayuno

Cómo preparar polvorones: un snack

Diputados de Morena respaldan a Tania Larios tras denunciar acoso sexual: “No importa el partido”

El Movimiento de Regeneración Nacional subraya la importancia de denunciar y visibilizar el acoso para garantizar la seguridad de las mujeres en espacios públicos

Diputados de Morena respaldan a

Cómo hacer chilaquiles de frijol caseros, paso a paso

Disfruta de un desayuno nutritivo y lleno de sabor con totopos crujientes, salsa cremosa y toppings frescos, siguiendo una receta fácil y detallada

Cómo hacer chilaquiles de frijol

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo el diseño del hogar

Cómo el diseño del hogar influye en el bienestar emocional, según expertos en psicología

La traición, la noche helada y la fuga por la nieve: la historia de la masacre de Glencoe

Bad Bunny en River, postales de dos noches históricas: las mejores fotos

Con este truco tu celular Android siempre será el primero en actualizarse y reducir los riesgos de estafa

Cómo eliminar tu cuenta de Facebook para siempre y qué pasa con tus datos

INFOBAE AMÉRICA

La traición, la noche helada

La traición, la noche helada y la fuga por la nieve: la historia de la masacre de Glencoe

Denuncian que presos políticos venezolanos en huelga de hambre son obligados a comer bajo amenazas de castigo

Stellan Skarsgård reveló el secreto detrás del humor de Robin Williams: “Ser gracioso para sobrevivir”

Las celebridades que eligieron eventos deportivos para oficializar sus nuevas parejas

Harper Beckham envió mensaje de amor a sus hermanos en plena controversia familiar: “Los quiero tanto”

DEPORTES

El piloto argentino que no

El piloto argentino que no pudo correr el Rally Dakar tras sufrir un grave accidente mostró el video de su recuperación

Rosario Central recibirá a Barracas Central y Central Córdoba visitará a Instituto por la fecha 5 del Torneo Apertura

Gimnasia y Estudiantes protagonizarán el apasionante clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

Cena romántica y un regalo gigante: la celebración de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo por el día de San Valentín

Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones