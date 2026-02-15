Cómo preparar polvorones: un snack perfecto para llevar a la escuela

Los polvorones son un dulce tradicional que combina suavidad, textura crujiente y aroma irresistible. Son ideales para la escuela, la merienda o cualquier momento en que quieras un snack reconfortante.
Prepararlos en casa es sencillo, usando ingredientes básicos como harina, manteca y azúcar, pero el resultado final es un bocado dorado, fragante y lleno de sabor.
Además, los polvorones permiten un toque creativo: se pueden acompañar con chocolate, espolvorear con azúcar glas o regalar en presentaciones divertidas. Cada variante conserva la esencia de esta receta clásica.
Ingredientes y preparación
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en hacerlos.
Ingredientes
- ½ kg de azúcar
- ½ kg de manteca vegetal a temperatura ambiente
- 5 g de bicarbonato
- 35 g de polvo para hornear
- Ralladura de 1 naranja
- Jugo de media naranja
- 2 huevos
- 1 kg de harina + cantidad suficiente para enharinar
Preparación
- Precalienta el horno a 180 ºC
- Mezcla azúcar con manteca hasta obtener una crema.
- Agrega bicarbonato, polvo para hornear, ralladura, jugo de naranja y huevos
- Incorpora la harina poco a poco hasta formar masa homogénea
- Estira la masa sobre superficie enharinada y corta los polvorones
- Hornea 30 minutos, retira y deja reposar 20 minutos.
- Acompaña con chocolate si deseas
Qué aporta cada ingrediente
La manteca aporta suavidad, textura y ayuda a que los polvorones se deshagan en la boca. La harina proporciona estructura y consistencia, mientras que el azúcar genera dulzura y ligera caramelización al hornearse.
La ralladura y el jugo de naranja añaden aroma y frescura, contrastando con la base dulce y creando un sabor más complejo. Los huevos dan cohesión a la masa y suavidad interna, evitando que se quiebren fácilmente.
El bicarbonato y polvo para hornear aseguran que los polvorones tengan aire y ligeresa, evitando que queden densos. Cada ingrediente contribuye a lograr un snack balanceado, crujiente por fuera y delicado por dentro.
Cómo combinar sabores y texturas
El crujiente exterior se combina con la suavidad interna, logrando un bocado armonioso. Espolvorear azúcar o acompañar con chocolate añade contraste dulce y visual.
El toque cítrico de la naranja resalta los demás sabores sin dominar la receta. Esta combinación permite disfrutar cada ingrediente por separado y al mismo tiempo en conjunto.
Presentar los polvorones con variaciones de forma o relleno hace que cada bocado sea sorprendente, manteniendo su tradición pero con un toque moderno y creativo.