México

Cómo preparar polvorones: un snack perfecto para llevar a la escuela

Aprende a hacer un snack casero, dulce y crujiente, ideal para la merienda o el desayuno

Guardar
La receta de polvorones caseros
La receta de polvorones caseros ofrece un snack tradicional con textura crujiente, suave y aroma irresistible. - (Grok)

Los polvorones son un dulce tradicional que combina suavidad, textura crujiente y aroma irresistible. Son ideales para la escuela, la merienda o cualquier momento en que quieras un snack reconfortante.

Prepararlos en casa es sencillo, usando ingredientes básicos como harina, manteca y azúcar, pero el resultado final es un bocado dorado, fragante y lleno de sabor.

Además, los polvorones permiten un toque creativo: se pueden acompañar con chocolate, espolvorear con azúcar glas o regalar en presentaciones divertidas. Cada variante conserva la esencia de esta receta clásica.

Ingredientes y preparación

Preparar polvorones en casa es
Preparar polvorones en casa es sencillo y requiere ingredientes básicos como huevos, jugo y ralladura de naranja. - (Flickr)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en hacerlos.

Ingredientes

  • ½ kg de azúcar
  • ½ kg de manteca vegetal a temperatura ambiente
  • 5 g de bicarbonato
  • 35 g de polvo para hornear
  • Ralladura de 1 naranja
  • Jugo de media naranja
  • 2 huevos
  • 1 kg de harina + cantidad suficiente para enharinar

Preparación

  • Precalienta el horno a 180 ºC
  • Mezcla azúcar con manteca hasta obtener una crema.
  • Agrega bicarbonato, polvo para hornear, ralladura, jugo de naranja y huevos
  • Incorpora la harina poco a poco hasta formar masa homogénea
  • Estira la masa sobre superficie enharinada y corta los polvorones
  • Hornea 30 minutos, retira y deja reposar 20 minutos.
  • Acompaña con chocolate si deseas

Qué aporta cada ingrediente

La naranja aporta esencia y
La naranja aporta esencia y sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manteca aporta suavidad, textura y ayuda a que los polvorones se deshagan en la boca. La harina proporciona estructura y consistencia, mientras que el azúcar genera dulzura y ligera caramelización al hornearse.

La ralladura y el jugo de naranja añaden aroma y frescura, contrastando con la base dulce y creando un sabor más complejo. Los huevos dan cohesión a la masa y suavidad interna, evitando que se quiebren fácilmente.

El bicarbonato y polvo para hornear aseguran que los polvorones tengan aire y ligeresa, evitando que queden densos. Cada ingrediente contribuye a lograr un snack balanceado, crujiente por fuera y delicado por dentro.

Cómo combinar sabores y texturas

La manteca otorga suavidad y
La manteca otorga suavidad y textura mientras el azúcar carameliza la corteza para unos polvorones perfectos. - (Grok)

El crujiente exterior se combina con la suavidad interna, logrando un bocado armonioso. Espolvorear azúcar o acompañar con chocolate añade contraste dulce y visual.

El toque cítrico de la naranja resalta los demás sabores sin dominar la receta. Esta combinación permite disfrutar cada ingrediente por separado y al mismo tiempo en conjunto.

Presentar los polvorones con variaciones de forma o relleno hace que cada bocado sea sorprendente, manteniendo su tradición pero con un toque moderno y creativo.

Temas Relacionados

PolvoronesSnackDesayunoRecetamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum presenta “Incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual”

Sheinbaum presenta “Incentivos para la

Beca Benito Juárez 2026: fechas oficiales de registro para los estudiantes de preparatoria

El programa abrirá una nueva convocatoria para los alumnos de educación media superior de planteles públicos

Beca Benito Juárez 2026: fechas

Diputados de Morena respaldan a Tania Larios tras denunciar acoso sexual: “No importa el partido”

El Movimiento de Regeneración Nacional subraya la importancia de denunciar y visibilizar el acoso para garantizar la seguridad de las mujeres en espacios públicos

Diputados de Morena respaldan a

Cómo hacer chilaquiles de frijol caseros, paso a paso

Disfruta de un desayuno nutritivo y lleno de sabor con totopos crujientes, salsa cremosa y toppings frescos, siguiendo una receta fácil y detallada

Cómo hacer chilaquiles de frijol

Huevos al albañil: receta mexicana fácil y rápida para un desayuno lleno de sabor

Aprende a preparar huevos al albañil con salsa roja picosita, tortillas y frijoles, un desayuno mexicano delicioso y fácil de hacer

Huevos al albañil: receta mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

“La Choco” reacciona a rumores

“La Choco” reacciona a rumores del adiós de Pati Chapoy que sacuden a ‘Ventaneando’

Javier Ceriani denuncia amenazas de muerte de Gustavo Adolfo Infante

“Qué asco”: ‘Maestro Shifu’ revela los desprecios que Samadhi Zendejas le hizo y por qué ya no se hablan

Jesse & Joy celebraron el Día del Amor y la Amistad con una cita doble en el Auditorio Nacional

Quién es Aranza Goroz, la DJ mexicana que representará al país en el EDC 2026

DEPORTES

Cuándo y dónde ver al

Cuándo y dónde ver al mexicano Isaac del Toro en el inicio de la Temporada 2026 de la UAE Tour

Brasil femenil anuncia su convocatoria para el juego amistoso contra México

Bottas pronostica grandes resultados en la F1 junto a Checo Pérez: “Tiene muchísima experiencia”

Cómo llega Brasil, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

‘Yayo’ de la Torre se burla del América tras el Clásico Nacional: “Le siguen dando rivales fáciles a Chivas”