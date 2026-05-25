Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Ana María Alvarado denuncia un sofisticado intento de robo en su casa a través de una llamada de extorsión con datos personales (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Ana María Alvarado denunció un intento de robo en su casa a partir de una llamada que engañó a la trabajadora del domicilio con una supuesta emergencia médica, un método que la conductora de Sale el Sol exhibió para alertar sobre fraudes que buscan abrir cajas de seguridad, ubicar documentos y obtener objetos de valor sin entrar por la fuerza.

Durante su relato en Sale el Sol, Alvarado explicó que los interlocutores dieron datos personales sobre ella, su esposo y sus dos hijos, lo que hizo creíble la historia para la empleada. La conductora añadió que los responsables mantuvieron comunicación constante para impedir que la joven se detuviera a pensar o pidiera ayuda.

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“Hay que tener cuidado, lo cuento solo para que tengan cuidado. Estaba en mi casa la chica que trabaja con nosotros y recibe una llamada, una extorsión, obviamente, pero lo que la descontroló y por lo cual creyó el asunto es porque le dieron mi nombre, el de mi esposo, le dijeron que tengo dos hijos, entonces ella pensó que la emergencia que le planteaban era verdadera”.

En Sale el Sol, Ana María Alvarado relató cómo estafadores guiaron a su empleada por el domicilio simulando una emergencia médica, buscando apertura de caja fuerte y documentos, usando datos personales para evitar sospechas y forzar el fraude (Foto: Instagram)

Los estafadores guiaron a la trabajadora dentro de la casa para buscar un cheque y abrir una caja fuerte

La llamada comenzó con la versión de que ella estaba “muy grave” y necesitaba estudios clínicos urgentes, por lo que supuestamente había dejado preparado un cheque. A partir de esa historia, los responsables condujeron a la trabajadora por distintas zonas de la casa para que buscara ese documento.

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“Le decían que estaba muy grave y que tenía que hacerme unos estudios clínicos, pero que yo había dejado el cheque preparado. No crean que les dicen ‘abre y róbales’, no, hacen un proceso de ‘Oye, la señora, que tú la quieres mucho, fíjate que está mal, está delicada’”, contó Alvarado al programa.

La periodista también mostró mensajes en los que le pedían a la empleada no avisarles a sus hijos porque no querían “preocuparlos”. La instrucción central era ubicar el cheque y enseñarles la casa mientras seguían con el discurso de una urgencia familiar.

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“Le ponían que por favor no lo digas a los hijos, dice la señora que no los quiere preocupar, lo único que queremos es el cheque, dónde crees que lo pudo haber guardado, enséñanos la casa”, relató la conductora en el mismo espacio.

Los responsables guiaron a la empleada, por teléfono y con videollamadas, para buscar un cheque y tratar de abrir una caja de seguridad en el domicilio (IG/anamaalvarado)

Ese punto responde a la pregunta central del caso: a Ana María Alvarado no le quitaron bienes porque el engaño se interrumpió antes, pero la llamada sí logró que la trabajadora buscara documentos, mostrara partes del domicilio e intentara abrir una caja de seguridad siguiendo instrucciones al teléfono.

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El intento se frenó cuando llegó uno de sus hijos y vio el celular apuntando hacia la caja

Los estafadores pidieron incluso un celular adicional para observar lo que ocurría dentro de la casa y dar indicaciones en tiempo real. La conductora dijo que la empleada terminó con un martillo, un desarmador y un tornillo frente a la caja fuerte, mientras al otro lado de la llamada le explicaban cómo abrirla.

“Afortunadamente en lo que estaba con el martillo y desarmador, llegó mi hijo y vio que tenía posicionado el teléfono con la cámara hacia esas puertitas para que ellos le dijeran como abrirla. La envolvieron muy bien y no las dejan ni un segundo, les van haciendo plática para que ellas no piensen nada y estar nerviosas”.

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La conductora agregó que en ese mismo intercambio los responsables insistieron en que no alertaran a su hijo si aparecía en el domicilio. Entre los mensajes que mostró, según su relato en televisión, apareció uno que advertía sobre un asunto “de adultos” en el que incluso estaría en riesgo la propiedad y podrían embargar la casa.

El intento de robo se frustró cuando uno de los hijos de Ana María Alvarado llegó y descubrió el engaño mientras la empleada estaba por abrir la caja fuerte (IG: anamaalvarado)

“Todavía le dice ‘Ayúdame a abrir porque tu mamá está en una emergencia’ y le dicen ‘No, que no le digas al hijo’. Por fortuna mi hijo frustró el asunto. Este tipo de robo se lo han hecho a muchas personas, es fácil caer”, afirmó Alvarado.

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