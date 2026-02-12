México

Platanito festejará 50 años de carrera con ‘Sinfonía de la risa’

Con una mezcla de música, comedia y risa, el comediante prepara esta presentación en la Ciudad de México

Platanito Show prepara un festejo
Platanito Show prepara un festejo por los 50 años de carrera musical. Foto Instagram: @platanitoshow.

El Teatro Metropolitan de Ciudad de México será sede del espectáculo “Sinfonía de la risa”, protagonizado por Platanito Show, el próximo viernes 20 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

El evento promete una combinación de humor y música en vivo, reuniendo a una orquesta sobre el escenario junto con el popular comediante.

Con esta presentación sinfónica, Platanito celebrará sus 50 años de carrera y de diferentes presentaciones, monólogos, programas y demás.

La función busca atraer a públicos de todas las edades, destacando la mezcla entre el ambiente teatral y la propuesta cómica característica del artista. Platanito encabeza esta presentación como parte de su gira nacional.

El evento está programado para
El evento está programado para este viernes 20 de febrero. Foto: Teatro Metropolitan.

Un poco de historia de Platanito

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, conocido profesionalmente como Platanito, es un comediante y conductor mexicano reconocido por su característico maquillaje de payaso y su estilo humorístico dirigido al público adulto.

Su trayectoria en la televisión y el entretenimiento en México acumula varias décadas, consolidándose como una figura influyente en el género de la comedia nocturna.

El comediante contestó a las declaraciones que Karla Panini hizo sobre él en su más reciente emisión del podcast Mal Influencers.

Así fue evolucionando la carrera de Platanito

Platanito nació el 7 de diciembre de 1972 en la Ciudad de México. Inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven, inspirado por la tradición familiar, ya que su padre también se dedicaba al espectáculo.

Adoptó el personaje de payaso, perfeccionando un estilo que combina chistes de doble sentido y comentarios de actualidad, elementos que le han permitido conectar con el público adulto.

Platanito nació el 7 de
Platanito nació el 7 de diciembre de 1972 en la Ciudad de México. Foto: Instagram/@platanitoshow.

A lo largo de los años, Platanito trabajó en fiestas infantiles, eventos privados y posteriormente en bares y centros nocturnos, donde su propuesta humorística se orientó exclusivamente a un público mayor de edad.

Su carrera en televisión tomó impulso con la llegada de su programa “Noches con Platanito”, transmitido por diversas cadenas, donde entrevistó a celebridades nacionales e internacionales y abordó temas de interés con un tono irreverente.

Reconocimientos y controversias

  • Platanito ha sido reconocido tanto por su éxito en televisión como por su capacidad para mantenerse vigente en la industria del entretenimiento.
  • Su programa “Noches con Platanito” se caracterizó por la presencia de invitados de renombre y la libertad creativa con la que abordaba temas de la farándula y la sociedad mexicana.
  • La carrera de Platanito también ha registrado momentos polémicos, principalmente por el tipo de humor que utiliza, lo que ha generado críticas y debates sobre los límites de la comedia en México.
  • A pesar de las controversias, mantiene una base sólida de seguidores y continúa realizando presentaciones en vivo y participando en proyectos televisivos y digitales.
La figura de Platanito representa
La figura de Platanito representa una de las trayectorias más reconocidas dentro del humor para adultos en México. Foto: Archivo/Infobae México.

La figura de Platanito representa una de las trayectorias más reconocidas dentro del humor para adultos en México, aportando al debate sobre la libertad de expresión en la comedia.

Su permanencia en la escena pública y su influencia en las nuevas generaciones de cómicos lo sitúan como un referente del entretenimiento nocturno en el país.

