Natalie Imbruglia anuncia otros tres conciertos en la CDMX para este mes de febrero

Natalie Imbruglia anuncia tres conciertos en la CDMX para este mes de febrero. Foto: Instagram/@natalie_imbruglia.

Natalie Imbruglia, cantante y actriz australiana, dio a conocer tres nuevas fechas de conciertos en la Ciudad de México para este mes de febrero.

A través de sus redes sociales oficiales, la artista reveló las nuevas fechas de sus presentaciones musicales en la capital del país.

También dio a conocer que se realizarán en este mes de febrero las otras tres fechas programadas. Asimismo, indicó el lugar donde se presentará para su triple concierto.

Cabe destacar que Natalie se presentó en el salón de espectáculos La Maraka, el pasado miércoles 4 de febrero, como parte de sus presentación en México y particularmente en la capital del país.

El evento musical se realizará el sábado 14 de febrero. Crédito: Instagram/@fernandodelgadillooficial .

Tras esta primera presentación, Natalie reveló cuándo serán los otros tres conciertos en la Ciudad de México.

Siguientes tres fechas de conciertos de Natalie en la CDMX para este mes de febrero de 2026

Las siguientes tres fechas de conciertos en la Ciudad de México serán:

Miércoles 11 de febrero

Viernes 13 de febrero

Sábado 14 de febrero

Los tres conciertos en la Ciudad de México se realizarán en La Maraka de la capital del país, así como ocurrió con el primero del miércoles 4 de febrero.

Se tratará de tres oportunidades para acudir al recinto de la capital del país y escuchar totalmente en vivo a Natalie.

Por lo tanto, el siguiente concierto programado será el miércoles 11 de febrero, de acuerdo a la programación indicada.

Natalie mencionó que el concierto del 13 y 14 de febrero en La Maraka tendrá una invitada especial. Se trata de Michelle Braneh.

Michelle Braneh tendrán otros dos conciertos programados para este mes de febrero. Foto: Instagram/Natalie Imbruglia.

¿Quién es Natalie Imbruglia?

Natalie Imbruglia es una cantante, compositora y actriz australiana nacida el 4 de febrero de 1975 en Sídney. Su carrera artística comenzó en la televisión, participando en la popular telenovela australiana “Neighbours”, donde interpretó a Beth Brennan.

Su salto a la fama internacional llegó en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Torn”, incluido en su álbum debut “Left of the Middle”. La canción se convirtió en un éxito global, encabezando listas en varios países y consolidando a Imbruglia como una figura destacada del pop de finales de los años noventa.

Natalie Imbruglia es una cantante, compositora y actriz australiana nacida el 4 de febrero de 1975 en Sídney. Foto: Instagram/@natalie_imbruglia.

Tras el éxito de “Torn”, Natalie Imbruglia lanzó otros discos como “White Lilies Island” y “Counting Down the Days”, manteniendo presencia en la escena musical con sencillos que recibieron reconocimiento en Europa y Australia.

Además de su carrera como cantante, ha trabajado en cine y televisión, participando en películas y programas de entretenimiento.

Imbruglia ha obtenido diversos premios, incluidos ARIA Awards y nominaciones a los Brit Awards y los Grammy. Es reconocida por su voz melódica y su estilo pop alternativo, así como por su participación en causas benéficas y sociales. Actualmente, continúa activa en la música y el entretenimiento.