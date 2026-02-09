México

Con alusiones al 14 de febrero, Fernando Delgadillo comienza cuenta regresiva para su concierto en Parque Naucalli: “Puedes ir con un compañero o amiguis”

El cantante invitó a sus fans y al público a acudir al evento musical en el Estado de México para el ‘Día del Amor y la Amistad’

Fernando Delgadillo, anunció detalles de
Fernando Delgadillo, anunció detalles de su concierto en el Parque Naucalli para festejarlo el Día del Amor y la Amistad. Foto: Cuartoscuro.

El cantante de trova, Fernando Delgadillo, está preparando sus últimos detalles para el concierto del Parque Naucalli, en el Estado de México.

En un último video publicado en sus redes sociales oficiales, el cantante, haciendo alusión a los festejos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y fecha que coincide con el evento musical, comenzó su cuenta regresiva para el concierto.

“¿No tienes a dónde llevar a tu nena este 14 de febrero?“, fue la frase con la que comenzó Fernando Delgadillo en un video en sus redes sociales para invitar al público al concierto, el cual fue programado para este 2026, debido a una cancelación por las condiciones meteorológicas de octubre de 2025.

Cabe destacar que en el concierto del Parque Naucalli, que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, promocionará sus dos más recientes álbumes musicales ‘Noche de luciérnagas Volumen I y II’.

De manera cómica, el cantante
De manera cómica, el cantante de trova pidió a sus fans acudir a su concierto para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Crédito: Cuartoscuro.

“¿Te quedaste sin plan o sin novio o sin novia en esta fecha tan importante?”, comentó el intérprete de ‘Julieta’ en un tono cómico.

Haciendo referencias a una canción interpretada por él, expuso: “No tengas miedo de mí. Mejor ven este 14 de febrero al Parque Naucalli” para que sus fans asistieran al evento musical.

De igual manera, pidió a sus fans que fueran con suéter, por los cambios de clima. Por último, mencionó: “Recuerda que puedes ir con un compañero o un amiguis y mejor si se sabe todas las canciones”, dijo.

Indicó que todavía hay boletos en venta y aquellas personas que no pueden asistir presencialmente pueden verlo por streaming.

El evento musical se realizará el sábado 14 de febrero. Crédito: Instagram/@fernandodelgadillooficial .

Detalles del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli

Estos son los detalles más importantes del concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli.

  • Será transmitido en streaming, por lo que se pueden adquirir boletos para tener la liga.
  • El concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucalli será el sábado 14 de febrero a las 20:30.
  • El lugar de presentación será en el Foro Felipe Villanueva.
  • El evento tan esperado, ya que promocionaría sus dos más recientes álbumes, fue pospuesto del sábado 18 de octubre a la nueva fecha.
  • Febrero 13 es uno de los discos más importantes del cantante y el cual también se grabó hace 25 años en el Parque Naucalli, por lo que la fecha casi coincidirá.
14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026 será la nueva fecha del concierto del Parque Naucalli de Fernando Delgadillo. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Discografía de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano reconocido por su estilo dentro de la llamada “canción informal” y por ser uno de los referentes de la trova contemporánea en México.

A lo largo de su carrera ha editado una amplia discografía que incluye grabaciones en estudio y en vivo, donde explora temas cotidianos, sociales y personales.

Entre sus álbumes más destacados se encuentran:

  • A cada quien (1992)
  • Con cierto aire a ti (1994)
  • Crónicas de Bruno del Breñal (1995)
  • De vuelos y de sol (1997)
  • Entre pairos y derivas (1998)
  • Tiempo extra (2000)
  • Febrero 13 Vol. 1 (2002)
  • Febrero 13 Vol. 2 (2002)
  • La canción informal (2003)
  • Sesiones acústicas (2005)
  • Desde la isla del olvido (2007)
  • Realidades (2010)
  • Noche de trovadores (2011)
  • Sesiones acústicas Vol. 2 (2013)
  • Acústico desde el Teatro Metropolitan (2017)
Fernando Delgadillo ha participado
Fernando Delgadillo ha participado en recopilaciones y grabaciones especiales. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Además, Fernando Delgadillo ha participado en recopilaciones y grabaciones especiales, consolidando su legado en la música de autor en español.

