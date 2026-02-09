México

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

Cientos de personas acudieron a este recinto de la Ciudad de México para disfrutar de la película con una orquesta sinfónica que componía la banda sonora del filme nominado al Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Cinta Animada’

La cinta nominada al Premio
La cinta nominada al Premio Oscar en 2010 tuvo una presentación con una orquesta sinfónica en la Ciudad de México.

‘Coraline y la Puerta Secreta’, película de stop motion estrenada en el año 2009, tuvo un concierto sinfónico en la Ciudad de México, el cual tuvo la asistencia de cientos de personas.

El evento donde se pudo disfrutar de la película, nominada al Premio Oscar en 2010 en la categoría de ‘Mejor Cinta Animada’, con una orquesta sinfónica totalmente en vivo, que interpretó la banda sonora de la cinta, se llevó a cabo el pasado viernes 6 de febrero.

El filme animado dirigido por Henry Selick —cineasta que trajo ‘El extraño mundo de Jack’— fue estrenado un 6 de febrero de 2009, por lo que 17 años después nuevamente pudo ser disfrutada, pero ahora con un concierto sinfónico.

Desde los más pequeños hasta jóvenes y adultos acudieron al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para no perderse este concierto. Ahora las nuevas generaciones pudieron disfrutar del evento artístico.

El evento tuvo lugar el pasado viernes 6 de febrero y reunió a miles de personas.

Algunas personas iban caracterizadas de diferentes personajes de la cinta, como de la misma Coraline, Wybie o de la otra madre.

Aquellas personas que vieron por primera vez ‘Coraline y la puerta secreta’ en el año 2009, tuvieron nuevamente esta oportunidad, ahora ya siendo jóvenes o adultos.

El público asistente iba caracterizado
El público asistente iba caracterizado de personajes de la cinta animada.

Detalles del concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

El concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado viernes 6 de febrero, y estos son algunos datos que tienes que conocer:

  • Jesús Medina fue el encargado de la batuta de la orquesta sinfónica.
  • La película fue proyectada en su idioma original —inglés—.
  • El concierto sinfónico que fue el viernes 6 de febrero de 2026 coincide con la fecha de estreno de la cinta en cines de todo el mundo, que es el 6 de febrero de 2019.
  • El concierto contó con un intermedio.
  • Muchos iban caracterizados de personajes de la película.
  • La mayor parte de la banda sonora de la película fue interpretada en el evento totalmente en vivo.
Jesús Medina fue el encargado
Jesús Medina fue el encargado de la batuta de la orquesta sinfónica.

¿De qué trata ‘Coraline y la puerta secreta’?

Coraline y la puerta secreta es una novela de Neil Gaiman que narra la historia de Coraline Jones, una niña que se muda con sus padres a una antigua casa dividida en departamentos.

Sus padres, ocupados y distantes, dejan a Coraline con mucho tiempo libre para explorar. En una de sus aventuras, encuentra una misteriosa puerta que, al cruzarla, la transporta a un universo alterno.

En ese lugar todo parece mejor: su “otra madre” y “otro padre” son atentos, la comida es deliciosa y la casa es más colorida y divertida. Sin embargo, este mundo perfecto tiene un precio.

La “otra madre”, una figura inquietante que desea quedarse con Coraline para siempre, le exige que se cosa botones en lugar de ojos.

Coraline descubre que otros niños han quedado atrapados en este universo y que sus padres reales han sido secuestrados. Para salvarlos y regresar a su vida, Coraline debe enfrentar sus miedos y desafiar a la “otra madre”.

“Coraline y la puerta secreta”
"Coraline y la puerta secreta" se ha convertido en una obra reconocida tanto en la literatura infantil como en la cultura popular.

La historia explora temas como el valor, la identidad y la importancia de la familia, mezclando elementos de fantasía y terror.

“Coraline y la puerta secreta” se ha convertido en una obra reconocida tanto en la literatura infantil como en la cultura popular.

