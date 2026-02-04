Natalie Imbruglia anuncia primera fecha para su concierto en la CDMX

Natalie Imbruglia anunció varios conciertos en la CDMX para este mes de febrero. Foto: Instagram/@natalie_imbruglia.

Natalie Imbruglia, cantante y actriz nacida en Australia, anunció varios conciertos en la Ciudad de México y dio la fecha del primero de ellos.

Se trata de cuatro conciertos, los cuales están programados para este mes de febrero y ya hay fecha para uno de ellos.

Para el primero de ellos, ya se ha revelado la fecha y será en los próximos días y, específicamente, la primera semana de este mes de febrero.

A través de sus redes sociales oficiales, Natalie Imbruglia dio a conocer las fechas, así como el primer concierto que realizaría este mes de febrero.

Esta es la fecha del primer concierto en la CDMX de Natalie Imbruglia

La primera fecha del concierto de Natalie Imbruglia será este próximo miércoles 4 de febrero, de acuerdo con lo indicado a través de sus redes sociales oficiales. El show se llevará a cabo en La Maraka, en la Ciudad de México.

Asimismo, habrá otras fechas para quienes no puedan asistir al primer evento musical, mismos que también se realizarán en este mismo recinto de la capital del país.

Miércoles 11 de febrero

Viernes 13 de febrero

Sábado 14 de febrero

Natalie mencionó que el concierto del 13 y 14 de febrero en La Maraka tendrá una invitada especial. Se trata de Michelle Braneh.

Otras dos fechas tendrán lugar el 13 y 14 de febrero. Foto: Instagram/Natalie Imbruglia.

¿Quién es Natalie Imbruglia?

Natalie Imbruglia es una cantante, compositora y actriz australiana nacida el 4 de febrero de 1975 en Sídney. Su carrera artística comenzó en la televisión, participando en la popular telenovela australiana “Neighbours”, donde interpretó a Beth Brennan.

Su salto a la fama internacional llegó en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Torn”, incluido en su álbum debut “Left of the Middle”. La canción se convirtió en un éxito global, encabezando listas en varios países y consolidando a Imbruglia como una figura destacada del pop de finales de los años noventa.

Natalie Imbruglia es una cantante, compositora y actriz australiana nacida el 4 de febrero de 1975 en Sídney. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Tras el éxito de “Torn”, Natalie Imbruglia lanzó otros discos como “White Lilies Island” y “Counting Down the Days”, manteniendo presencia en la escena musical con sencillos que recibieron reconocimiento en Europa y Australia. Además de su carrera como cantante, ha trabajado en cine y televisión, participando en películas y programas de entretenimiento.

Imbruglia ha obtenido diversos premios, incluidos ARIA Awards y nominaciones a los Brit Awards y los Grammy. Es reconocida por su voz melódica y su estilo pop alternativo, así como por su participación en causas benéficas y sociales. Actualmente, continúa activa en la música y el entretenimiento.

¿Quién es Michelle Braneh?

Se trata de una cantante, compositora y guitarrista originaria de Estados Unidos que alcanzó reconocimiento internacional en la primera década de los 2000.

Entre sus temas más conocidos figuran “Everywhere” y “All You Wanted”, que la posicionaron como una de las voces relevantes del pop-rock de esa época.

La artista obtuvo el premio Grammy gracias a su participación en “The Game of Love”, colaboración realizada con el guitarrista Carlos Santana.

Posteriormente, amplió su trayectoria musical al incursionar en el género country, fundando el dúo The Wreckers. A lo largo de su carrera, ha demostrado versatilidad y capacidad para transitar entre distintos estilos musicales, consolidando su presencia tanto en el pop como en el country estadounidense.