Exagente de la DEA señala que es inevitable que los cárteles mexicanos usen drones

La fácil obtención de estos dispositivos sería uno de los principales problemas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los cárteles mexicanos, los drones se habrían convertido en una herramienta de uso cotidiano, gracias a la fácil adquisición de estos dispositivos en comparación con el trafico de armas y otras cuestiones que beneficiarían a las células delincuenciales.

Sobre esos hechos, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), sostuvo en entrevista con Infobae México que resulta casi inevitable el detener a las organizaciones criminales mexicanas en la obtención y utilización de drones.

Vigil explicó que la facilidad para conseguir estos dispositivos y la carencia de controles efectivos propician que los cárteles recurran cada vez más a los drones.

El exfuncionario federal estadounidense aseguró que las restricciones legales no representan una barrera real, pues los criminales tienen acceso a una amplia oferta de drones en el mercado mexicano, en Estados Unidos, en países de Centroamérica o mediante plataformas extranjeras.

Adquisición sin límites y evasión de controles

Para Mike Vigil, la legislación vigente en México y Estados Unidos no logra frenar la compra de drones por parte de las organizaciones criminales.

“Pueden comprar un millón de estos drones y reemplazarlos cada vez que se los decomisan”, señala.

El exagente enfatiza que los cárteles encuentran alternativas en comercios legales, mercados informales e incluso en sitios web internacionales, por lo que las iniciativas gubernamentales quedan rebasadas.

Además, Vigil considera que en el caso de Estados Unidos, las acciones empleadas para combatir el presunto uso por parte de cárteles en su territorio obedecería a un “teatro político”, el cual carecería de impacto real en la operatividad del crimen organizado. Esto en el contexto de las recientes restricciones aéreas ocurridas en El Paso, Texas.

Ataques entre organizaciones, el principal uso en México

Según la experiencia de Mike Vigil, el principal uso de los drones en México se ha orientado a los ataques entre organizaciones criminales.

“Los emplean para arrojar explosivos a cárteles rivales y, en ocasiones, contra elementos de las fuerzas armadas mexicanas”, detalló Vigil.

El exdirector subrayó que, aunque los drones también se usan para vigilancia o para monitorear la presencia de autoridades en la frontera, su función más extendida se vincula con acciones violentas entre grupos antagónicos, como se ha documentado en estados con fuerte presencia de cárteles.

Explosivos caseros asegurados en Culiacán, los cuales presuntamente serían lanzados desde drones por el narco. Foto: Facebook/ Noticias Culiacán Capital

Vigil aclaró que el uso de drones para el tráfico de drogas entre las fronteras de EEUU-México resulta limitado, ya que estos dispositivos sólo pueden transportar cargas pequeñas, de uno a dos kilos, lo que los hace poco prácticos para el envío de grandes volúmenes.

Asimismo, ante la proliferación de sistemas antidrones y bloqueadores, el exagente advirtió que los cárteles siempre encuentran la forma de reponer sus equipos, por lo que la carrera tecnológica entre autoridades y organizaciones criminales se mantiene desigual.

“Es casi imposible tener un impacto real en esta tendencia”, afirmó.

Casos recientes: ataques con drones documentados por Infobae México

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato. (X/@aic_07)

Infobae México ha reportado varios episodios recientes en los que grupos criminales emplearon drones en ataques:

avioneta y dañó otras dos utilizando drones en una pista de Tepalcatepec, Michoacán, en un incidente atribuido al CJNG. En septiembre de 2025, un grupo armado destruyó unay dañó otras dos utilizando drones en una pista de Tepalcatepec, Michoacán, en un incidente atribuido al CJNG.

En octubre de 2025, drones con explosivos impactaron una residencia vinculada a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, lo que provocó el desplazamiento de familias y la aseguración de artefactos explosivos adaptados a drones por parte de autoridades.

En abril de 2025, un grupo armado utilizó drones con explosivos improvisados para atacar a elementos del Ejército Mexicano durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, causando lesiones a dos soldados y daños materiales.

En enero de 2026, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y Policías Comunitarios denunciaron ataques armados y con drones mientras buscaban retomar el control de comunidades en la Costa Chica de Guerrero, enfrentándose al grupo Los Ardillos.

En febrero de 2026, un dron lanzó un explosivo en instalaciones de seguridad en Escuinapa , Sinaloa, dejando heridos a un militar y a un trabajador del ayuntamiento.

La facilidad de acceso, la multiplicidad de proveedores y la capacidad de reemplazo inmediato consolidan a los drones como una herramienta establecida en el arsenal de los cárteles mexicanos.

En la entrevista, Mike Vigil concluyó que esta dinámica sólo cambiaría si desaparecen las organizaciones criminales en México, algo que no se vislumbra en el corto plazo.