Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

Los cárteles utilizan drones para llevar a cabo ataques a distancia y realizar vigilancias. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El uso de drones por parte de los cárteles mexicanos ha sido identificado como una amenaza por las autoridades de los Estados Unidos debido a que representan un peligro para su seguridad ante las actividades delictivas en las que los implementan los grupos criminales.

Un hecho reciente ocurrió este miércoles 11 de febrero, cuando el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, informó que el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, se realizó por una “incursión de drones de un cártel”.

Ante estos hechos, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) detalló en entrevista con Infobae México las principales actividades en las que los cárteles utilizan drones en la frontera con Estados Unidos.

Vigil comentó que desde los años 90 algunos narcotraficantes ya utilizaban drones para llevar a cabo sus actividades ilícitas, sin embargo, destacó que desde aquellos años se implementaban principalmente para la vigilancia.

Drones tiene poca capacidad para el trasiego de drogas

Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses han afirmado que los cárteles trafican drogas a través de la frontera con el uso de drones, lo cual fue negado rotundamente por el exagente de la DEA.

“Los cárteles no van a estar utilizando drones para cruzar droga, simplemente porque ellos tienen que cruzar toneladas para satisfacer la demanda y el consumo aquí en los Estados Unidos. Los que cruzan son narcotraficantes de muy baja escala que venden un kilo, dos kilos, lo que sea, pero no son los cárteles", afirmó.

Vigil destacó que aunque existen distintos tamaños de drones, cada uno puede transportar desde uno y medio hasta dos kilogramos de droga por viaje, lo que no satisface la demanda de venta que tienen en EEUU.

Es así que han podido identificar que los cárteles utilizan los drones principalmente para vigilar la frontera durante el paso de migrantes ilegales, la cual es otra de las actividades delictivas que controlan grupos criminales.

“Los cárteles lo que hacen aquí, normalmente, es usar los drones con sistemas de cámara para volar al otro lado. Por ejemplo, para hacer vigilancia, para ver si encuentran a miembros de la patrulla fronteriza o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando van a cruzar migrantes. Pero de droga no. La droga cruza por las garitas”, señaló Vigil.

Uso de drones por organizaciones criminales es incontrolable, alertó

“SkyfendHunter”, es un inhibidor portátil y versátil que detecta, identifica, localiza y mitiga las amenazas de drones utilizado por "La Mayiza". (FOTO: Redes Sociales)

El exagente de la DEA también señaló que es casi imposible evitar que los cárteles utilicen drones para llevar a cabo ataques con explosivos o labores de vigilancia, ya que estas aeronaves no tripuladas son de fácil acceso.

“Nunca lo van a poder controlar, porque aquí hay leyes que prohíben que tumben estos drones. No hay suficientes recursos para tener impacto contra los drones. Los cárteles pueden comprar diez millones de drones y les importa poco. Y luego, aparte de eso, las tácticas de los cárteles están siempre evolucionando. El proceso de adquisición es rápida y sin burocracia, lo que les permite adaptar sus tácticas a los cárteles con mayor rapidez que las fuerzas del orden”, detalló Vigil.

Con esto, señaló que ni una posible implementación de leyes para restringir la compra de drones permitiría que los cárteles tengan nulo acceso a drones, ya que podrían comprarlos en otros países.

“Lo mejor sería comprar sistemas antidrones y hacer vigilancia para saber en dónde están los cárteles usándolos”, explicó.