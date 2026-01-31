Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Foto: Congreso Nacional Indígena

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Policías Comunitarios denunciaron ser víctimas de una agresión armada y ataque con drones cuando se desplazaban por comunidades de Costa Chica para retomar el control de la seguridad frente a organizaciones criminales.

Los hechos iniciaron durante la mañana del viernes 30 de enero, cuando se dirigían a la comunidad de La Estrella Guerrero, en el municipio de Tecoanapa.

De acuerdo con el Congreso Nacional Indígena, los policías comunitarios, defensores de derechos humanos e integrantes de la coordinadora fueron agredidos con armas de alto poder, logrando repeler el ataque.

Al continuar su paso, denunciaron haber sido emboscados en la comunidad de Rancho Viejo por presuntos integrantes del grupo Los Ardillos, quienes los agredieron con armas de alto poder y con el uso de drones.

Los ataques comenzaron desde las 11:00 horas y se mantuvieron durante el viernes.

Responsabilizan al Estado por cualquier situación de riesgo

Policías comunitarios se desplazaron por comunidades de Guerrero para recuperarlos del control de organizaciones criminales. 6: Crédito: Consejo Nacional Indígena

Los integrantes del despliegue informaron que solicitaron apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), y otros cuerpos de seguridad, para brindarles acompañamiento, pero detallaron que ninguna autoridad acudió a su llamado.

Además, acusaron que fue hasta las 17:00 horas, tras abandonar la zona de riesgo, que se encontraron con elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar).

“Responsabilizamos al Estado de cualquier situación que pueda suceder en contra de nuestras vidas”, señalaron los representantes de las organizaciones presentes.

El Congreso Nacional indígena también señaló que en los últimos 10 años han acusado a Los Ardillos, grupo que identifican como creado por la familia Ortega Jiménez.

Además, señalaron que Bernardo Ortega y sus hermanos Celso e Iván Ortega, ligados a la clase política local, dirigen esta organización que opera con impunidad en múltiples municipios. Bajo su control, aseguran, se han cometido asesinatos, desplazamientos forzados, mutilaciones y delitos como la extorsión y el secuestro.

Los ardillos (Foto: Twitter@DeniseMaerker)

Uno de los episodios recordados fue el ataque de 2020, cuando, de acuerdo con los testimonios, Los Ardillos prendieron fuego a diez músicos que solo buscaban trabajar.

“Los asesinos son Los Ardillos, criminales relacionados con la clase política, que cobran derecho de piso, extorsionan, secuestran”, se afirmó.

El avance territorial de este grupo, según los pueblos organizados, ya no se limita a influencias políticas, sino que abarca el control de comunidades enteras. Cientos de localidades han sido desplazadas y, hasta ahora, ninguna autoridad los ha detenido.

Policía comunitaria Guerrero seguridad narco (ES AHORA ACA/FB)

Frente a esta situación, las comunidades articuladas bajo la consigna de resistencia decidieron, el 22 de enero, sumar fuerzas y buscar la recuperación de sus territorios debido a que acusan abandono por parte de las autoridades.

Además, destacaron que las acciones las realizan como parte de una medida “desesperada al desprecio con el que nos trata” el gobierno.