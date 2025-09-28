México

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Diversos hechos violentos han sido registrados en Michoacán

Por Luis Contreras

(Especial)
Durante la madrugada del 28 de septiembre fue reportado un ataque armado en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán. El resultado fue la destrucción de una avioneta y otras dos afectadas.

Los primeros informes indican que la agresión fue realizada con drones y fue realizada en una pista conocida como La Parota, frente a la comunidad de Magallanes. Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911 y para cuando los elementos de la Guardia Civil llegaron únicamente pudieron confirmar los daños materiales.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran las aeronaves, una de ellas totalmente calcinada. Lo anterior en inmediaciones del Ejido La Parotita.

Una de las aeronaves afectadas (X/@Eco1_LVM)
Los reportes refieren que al lugar llegaron sujetos armados, quienes también usaron drones para realizar los destrozos. Algunos informes incluso señalan como presunto responsable al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin que haya confirmación de estos datos.

Información compartida por medios locales indica que las unidades afectadas son usadas para fumigar cultivos de frutas. No hay reportes de personas heridas por el ataque.

Según puede verse en la fotografías, uno de los vehículos con impactos de arma de fuego tiene la matricula XB-BKG y un amás identificada como XB-JCD.

Se trata de unidades fumigadoras
Suspenden clases por situación de seguridad en Coahuayana, acusan al CJNG

Por su parte, un día antes fue registrada una situación de violencia en Coahuayana atribuida también al CJNG. A través de un comunicado, la asociación Libertad, Paz y desarrollo por Coahuayana destacó que las acciones de dicho grupo delictivo ha dejado personas muertas.

La asociación civil señala que la violencia fue registrada la tarde del sábado 27 y que posteriormente la Policía Comunitaria del municipio fue la encargada de enfrentar a al también llamado cártel de las cuatro letras, sin el apoyo del gobierno, en los poblados de Santa María y Zapotán

“Hoy domingo en Zapotán en la vía pública hay un dron del CJNG con una bomba que no explotó Y EL GOBIERNO NO LA HA DESACTIVADO”, acusa la organización.

(Facebook/Libertad, Paz y Desarrollo por
La situación de violencia en la entidad provocó la suspensión de actividades escolares y horas antes el gobierno municipal pidió a los pobladores no realizar desplazamientos innecesarios por “la situación de seguridad”.

“El H. Ayuntamiento de Coahuayana, en coordinación con las autoridades educativas correspondientes, comunica a la población: SE SUSPENDEN LAS CLASES EL DÍA LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS”, se puede leer en el informe compartido por las autoridades.

