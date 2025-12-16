EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Foto: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se realizó la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos en la que se enfatizo en el tráfico de armas y en materia de seguridad.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambas naciones.

Durante la reunión se acordó profundizar y agilizar el intercambio de información sobre el tráfico de armas, así como dar continuidad a las acciones de incautaciones de armas y municiones.

*Información en desarrollo...