Asesinan a excomandante de la FGE en Ensenada; hallan vehículos incendiados tras ataque

El ataque armado ocurrió en la colonia La Joyita, donde fue asesinado un excomandante de la FGE. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Una intensa movilización policial se registró la noche de este viernes 16 de enero en la ciudad de Ensenada, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en la colonia La Joyita, donde un ex agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinado.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Faisanes, alrededor de las 22:55 horas. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia para atender la situación y asegurar el perímetro.

En el sitio fue localizado un hombre con lesiones por arma de fuego, quien se encontraba a bordo de una patrulla oficial. Pese a la rápida intervención de los paramédicos, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Identifican a la víctima como excomandante operativo

La víctima fue identificada como Israel Ortiz Castillo, quien se desempeñó como comandante operativo de la Fiscalía General del Estado en Ensenada y que, de acuerdo con información oficial, recientemente había dejado el cargo, aunque continuaba vinculado a labores institucionales.

Las autoridades confirmaron que Ortiz Castillo se encontraba dentro de su unidad oficial al momento del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el homicidio.

El ex agente de la FGE fue asesinado a tiros. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tras el asesinato, el área fue acordonada por elementos policiacos para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias necesarias para integrar la carpeta de investigación.

Vehículos incendiados tras el ataque

Como parte de las diligencias posteriores al ataque, autoridades reportaron el hallazgo de dos vehículos incendiados al final de la prolongación Ruiz, una zona cercana al lugar del homicidio.

Se trata de un automóvil Honda y un Hyundai Elantra, ambos con daños totales por fuego. Personal de la Fiscalía acudió a este segundo punto para realizar las inspecciones correspondientes y determinar si los vehículos fueron utilizados por los presuntos responsables como medio de escape.

Las autoridades no descartaron que el incendio de las unidades haya sido provocado con la intención de eliminar evidencia y dificultar las labores de investigación.