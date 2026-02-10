Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

Este 9 de febrero se reportó la localización de una segunda fosa clandestina en las inmediaciones del poblado de El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, donde actualmente se realiza la búsqueda de un grupo de mineros desaparecidos.

El hallazgo de la segunda fosa ocurrió desde el sábado en un predio cercano a la presa El Tecolote, a entre 1.5 y 2 kilómetros del sitio donde en las últimas horas fueron encontrados los cuerpos de cinco trabajadores de Viszla Silver.

Desde la mañana, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del predio, permitiendo únicamente el ingreso de personal del Servicio Médico Forense.

Hallados los cadáveres de diez trabajadores de una empresa minera canadiense secuestrados en México. (Europa Press)

Hasta la publicación de esta nota, ni la Fiscalía ni autoridades federales han precisado públicamente la cantidad de restos encontrados en el punto. Los trabajos de campo y peritaje continúan, y se espera que en las próximas horas se emita información oficial.

Identifican a cinco mineros

La primera fosa fue localizada el 3 de febrero, también en El Verde, y tres días después se confirmó la recuperación de restos humanos, que corresponden a cinco de los mineros desaparecidos.

Hasta el momento los reportes extraoficiales señalan que 4 de los 10 mineros fueron localizados sin vida en la fosa de Concordia. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Las autoridades y familiares ya identificaron a las víctimas, se trata de:

José Ángel Hernández Vélez , originario de Zacatecas.

Jesús Antonio de la O Valdez , originario de Chihuahua.

Ignacio Aurelio Salazar Flores , originario de Zacatecas.

José Manuel Castañeda Hernández , originario de Guerrero.

José Antonio Jiménez Nevárez, ingeniero y coordinador de seguridad de la mina, originario de Sonora.

El proceso de identificación fue resultado de la colaboración entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales. La FGR informó que mantiene comunicación directa con los familiares, garantizando el respeto a la privacidad y protocolos en el traslado de los restos.

En el mismo lugar donde se hallaron los cinco mineros identificados, fueron localizados otros cinco cuerpos que continúan en proceso de identificación. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que sigue las diligencias para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

MAZATLAN, SINALOA, 09FEBRERO2026.- Instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Sur, mantiene un fuerte resguardo de seguridad. El día de hoy han sido entregados los cuerpos de los mineros identificados después de ser localizados en una fosa clandestina en la comunidad El Verde, municipio de Concordia. FOTO: DANIA ROBLES /CUARTOSCURO.COM

El director ejecutivo de Vizsla Silver, Michael Konnert, expresó su pésame a las familias y aseguró que los esfuerzos de la empresa están centrados en la recuperación de los trabajadores aún no localizados y en el apoyo a todas las familias afectadas.

Colectivos como Sabuesos Guerreras y Por las Voces Sin Justicia han urgido a las autoridades a actuar con transparencia, publicar datos oficiales y acompañar a los deudos en el proceso de identificación y entrega de restos.