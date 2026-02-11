Clara Brugada pide evitar estigmatización al informar sobre alcaldías con más casos de sarampión en CDMX

CDMX revela alcaldías con más casos de sarampión pese a llamado a no estigmatizar.

En medio del brote de sarampión que afecta a la Ciudad de México y al país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pidió a los medios de comunicación manejar con “mucho cuidado” la información sobre las alcaldías con mayor número de contagios, con el argumento de evitar estigmatización y rechazo hacia sus habitantes.

Durante una conferencia de prensa, cuando la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, se disponía a detallar qué demarcaciones concentran más casos activos, Brugada interrumpió para hacer un llamado directo a la prensa.

“Sólo no estigmaticemos. Se va a dar la información, pero no se vale que, si una alcaldía tiene más, entonces podamos encabezar notas diciendo: ‘tal alcaldía…’, porque es muy sensible y puede generar rechazo hacia las personas”, expresó.

Aunque aseguró que la información se hará pública, planteó que su difusión debe evitar “etiquetar” territorios

La mandataria capitalina subrayó que la información sanitaria debe difundirse con responsabilidad: transparencia, sí; señalamiento territorial, no. Insistió en que los datos se compartirán, pero evitando titulares que puedan derivar en exclusión o discriminación.

Alcaldías con más casos de sarampión en la Ciudad de México

Tras la intervención de la jefa de Gobierno, la secretaria de Salud confirmó que el mayor número de casos se concentra en cuatro demarcaciones:

Gustavo A. Madero : 39 casos

Álvaro Obregón : 35 casos

Cuauhtémoc : 18 casos

Miguel Hidalgo: 14 casos

Brugada pidió que la información se manejara de manera general y no desagregada por territorio en futuras comunicaciones, aunque reconoció que actualmente la situación “es manejable”.

La jefa de Gobierno pide prudencia a medios al informar sobre alcaldías con más brotes. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La mandataria también explicó que en estas demarcaciones se ha desplegado el mayor número de brigadas bajo la estrategia “Casa por Casa”, con el objetivo de reforzar la vacunación y contener la propagación del virus.

Asimismo, solicitó que la información pública priorice datos generales —como distribución por sexo o grupos de edad— en lugar de enfatizar qué alcaldía tiene más contagios.

Brote de sarampión en México: cifras nacionales y primera muerte en CDMX

El contexto nacional refleja un escenario más amplio. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, al 9 de febrero de 2026 México acumula 8,899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete entidades.

La Ciudad de México enfrenta un brote de sarampión con 184 casos confirmados y una defunción. (Foto AP/Marco Ugarte)

En la Ciudad de México se han confirmado 184 casos acumulados y una defunción. El fallecimiento corresponde a una menor de 14 meses ocurrido en diciembre de 2025, aunque fue confirmado oficialmente este año.

A nivel nacional, Chihuahua concentra la mayoría de las muertes (21), seguido de Jalisco (2), mientras que Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y la CDMX reportan un deceso cada uno.

El grupo más afectado es el de niñas y niños:

Menores de 1 año: mayor tasa de incidencia (50.41 por cada 100 mil habitantes).

De 1 a 4 años: 1,327 casos confirmados.

De 5 a 9 años: 1,088 casos.

No obstante, también se observa impacto en adultos jóvenes, particularmente en el grupo de 25 a 29 años.

Vacunación masiva y estrategia para contener el virus

Ante el aumento de contagios, el Gobierno capitalino dio el banderazo a una campaña masiva de vacunación con 40 puntos distribuidos en la ciudad. Paralelamente, el Gobierno federal anunció el reforzamiento de la estrategia nacional.

Se instalaron puntos de vacunación en distintas alcaldías para reforzar la protección contra el sarampión. Foto: X/@GobCDMX.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, a diferencia de la pandemia de COVID-19, el sarampión sí cuenta con vacuna disponible y suficiente, por lo que la clave es intensificar la inmunización en las zonas donde se detectan brotes y en los grupos de edad vulnerables.

En la CDMX, además de la instalación de módulos, se desplegaron brigadas territoriales en las alcaldías con mayor número de casos para acelerar la cobertura.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal medida de prevención, junto con la vigilancia epidemiológica y el aislamiento oportuno de casos.

De la “nota roja” a la cobertura del sarampión: el debate con los medios

El llamado de Clara Brugada a evitar titulares que destaquen alcaldías con más casos ocurre apenas una semana después de que la mandataria pidiera a los medios “bajarle a la nota roja” en materia de seguridad.

Clara Brugada aclaró que no existe ningún acuerdo para restringir la información y sostuvo que en la ciudad se garantiza el libre ejercicio periodístico. (Clara Brugada)

En aquella ocasión, argumentó que la cobertura de hechos violentos influye directamente en la percepción de inseguridad, pese a que —según cifras oficiales— los delitos de alto impacto han disminuido en la capital.

Especialistas en seguridad han advertido que la percepción ciudadana no depende exclusivamente de la cobertura mediática, sino también de factores como experiencias personales, entorno urbano y calidad de servicios.

Ahora, en el caso del sarampión en CDMX, el debate se traslada al terreno sanitario: ¿cómo informar con precisión sin generar estigmatización?

Mientras el brote continúa activo y las cifras nacionales siguen en aumento, la capital enfrenta el reto de mantener la transparencia informativa, reforzar la vacunación y evitar que la difusión de datos derive en exclusión social.